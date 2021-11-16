«Бакотек» стає дистриб'ютором рішень для промислової кібербезпеки Nozomi Networks

16 ноября 2021 г., 11:45

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Компанія «Бакотек» повідомляє про підписання партнерської угоди з Nozomi Networks, розробником систем моніторингу та захисту OT-систем, згідно з якою стає першим та єдиним офіційним дистриб'ютором продуктів вендора в Україні, Молдові, Білорусі, Азербайджані, Грузії, Вірменії, Казахстані, Узбекистані, Туркменістані, Таджикистані та Киргизстані.

Рішення Nozomi Networks підходять для підприємств критичної інфраструктури та промислових компаній, які використовують у роботі автоматизовані системи управління технічним процесом (АСУ ТП). Вендор пропонує гнучкі варіанти розгортання та архітектури, тож продукти Nozomi знаходять застосування в компаніях з різних промислових сфер: енергетичний сектор, видобуток, фармацевтика, машинобудування тощо.

«Співпраця з Nozomi Networks – це наша реакція на зростання попиту компаній і державних підприємств на рішення для промислової кібербезпеки. Навіть у світових масштабах вибір продуктів такої вузької спеціалізації залишається досить скромним, у нашому регіоні ця проблема стоїть ще гостріше, тому поява на ринку такого вендору як Nozomi Networks принесе компаніям можливість вирішити недоступні раніше завдання», – каже Євген Бадах, СЕО «Бакотек».

OT-системи підприємств неможливо захистити за допомогою рішень для IT-інфраструктур через особливості їх функціонування. При цьому існує можливість зламати такі системи та завадити їх функціонуванню, що тягне за собою масштабні наслідки: від величезних збитків до техногенних катастроф.

Nozomi Networks вирішує одразу два важливі завдання: дозволяє централізовано моніторити роботу OT-систем та своєчасно визначати та усувати інциденти безпеки. Завдяки цьому у компаній з'явиться можливість реагувати на зміни у роботі систем, спростити процес інтеграції IT та OT, безпечно проводити планові діагностики, оновлення та модернізацію обладнання, а також своєчасно виявляти кібератаки та реагувати на них.

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