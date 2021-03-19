І знову трохи про Apple

19 марта 2021 г., 22:51

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Деякий час тому ми намагалися прогнозувати, як вихід нового процесору Apple M1 змінить ринок персональних комп’ютерів. Звісно, на фоні затримок постачання ноутбуків на світовий ринок поки що теорія не отримала свого підтвердження на ринку Wintel PC, але вона вдарила самим не очікуваним чином по самій Apple.

Було знято з виробництва самий високопродуктивний десктоп iMac Pro. Злі язики кажуть, що успіх нових ноутбуків на M1 був настільки приголомшливим, що різко зменшив продажі iMac, та особливо самої дорогої моделі, якою і був iMac Pro. Інші звертають увагу на те, що анонсований у серпні 2020 року новий iMac повністю перекриває своїми можливостями старішу модель iMac Pro, що і привело до провалу продажів та її подальшого зняття з виробництва. І це все сталося до того, як iMac перейшов на новий процесор M1 - а що буде після повної міграції з Intel?

До речі, про Intel - на днях він відзначився запуском нової рекламної кампанії Get real go PC та під неї записав п'ять відеороликів, що висміюють нові комп'ютери Apple із їх власними процесорами M1. Цікаво, як це допоможе Intel?

А тим часом формування локального офісу Apple в Україні йде повним ходом. На сайті jobs.apple.com з'явилася перша вакансія, що має відношення безпосередньо до продажів - Country Field Staff Manager:

Судячи із тексту вакансії, потрібен співробітник, що буде керувати продажами. Якщо потрібен керівник - будуть і звичайні продавці. А це у свою чергу налаштовує на оптимістичний лад та підказує нам, що Apple буде розвивати бізнес в Україні. Це добре.

P.S. Ні, не все так гарно - Apple зняла з виробництва HomePod. Чому це сталося - не зовсім зрозуміло, адже HomePod mini ніяк не можна зрівнювати за якістю звуку із великим HomePod. Офіційно HomePod так і не доїхав до України, тож купувати його мені довелося через посередників у Європі, але якістю звуку та інтеграцією із сервісами Apple я завжди був задоволений - я і досі вважаю, що HomePod це найкращий пристрій для прослуховування музики із Apple Music. Як довго тепер буде підтримуватися програмне забезпечення для мого улюбленця? Маю надію, що все ж таки за кілька років, коли я перестану отримувати апдейти, у мене буде варіант із продуктової лінійки Apple, на який я зможу оновити мій старенький HomePod.

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