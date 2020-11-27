О влиянии Apple M1 на рынок ПК. Контурные заметки

27 ноября 2020 г., 14:12

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И снова о персональных компьютерах, в продолжение предыдущего поста.

Apple с новым чипом действительно совершила маленькую революцию, а возможно даже и не такую уж маленькую. Все больше и больше появляется результатов тестов, которые показывают очень хорошую производительность платформы. И, как ни странно, все это стоит намного дешевле на единицу производительности, чем раньше.

Например, аналогичная моему MacBook Pro (13", late 2018) конфигурация на новом M1 будет стоить минимум на 30% дешевле, при производительности раза в три выше (по заявлению Apple, во что я конечно не очень верю, но для меня лично -30% в цене и как минимум удвоения производительности уже достаточно).

Выше представлен график на текущий момент. Вы наверняка обратили внимание на сузившееся поле типовых рабочих мест на Wintel. Далеко не последнюю роль в этом сыграла модель Mac Mini с ценой $699 (здесь и далее указаны американские цены с сайта apple.com без налога с продаж, в случае нашей страны необходимо добавить НДС 20%). А что будет через год-полтора?

Если Apple останется верной своему ежегодному графику выпуска новых моделей на новом поколении процессоров с минимум на 30% повышенной производительностью по сравнению с прошлым поколением, мы получим уже следующую картину.

Также можно предположить, и вновь уже по традиции, что старое поколение устройств будет продолжать продаваться, но при этом станет дешевле примерно на 15% (эта тенденция проявляется уже несколько лет в ситуации с iPhone, когда прошлогодняя модель дешевеет, но еще год продается). Предположим, что платформа Wintel также вырастет в производительности процентов на 30, но уже наверняка стараниями AMD, а не Intel.

Как видим, поле для маневра Wintel сужается от ~$1000 (стоимость MacBook Air, который традиционно ограничивает Wintel сверху) до ~$800 и делать какие-то прогнозы о судьбе платформы нельзя. Можно только предположить, что она с нами еще очень надолго, но вот увидим ли мы в ней какие-то значимые инновации? Учитывая явную заинтересованность Microsoft в развитии облачных услуг и постепенную «деградацию» Intel — это маловероятно.

Но, именно в сложившихся условиях как правило появляются новые игроки. Кто это будет? Nvidia представит новую ARM-архитектуру? Сыграет карта RISC-V? AMD спасет x86, сделав что-то действительно революционное (например, собрав по примеру Apple M1 в новом чипе CPU, GPU, память и договорится с Microsoft о портировании Windows на этот чип)?

Лишь время даст ответ на все эти вопросы. Однозначно можно сказать, что ниша массового относительно недорогого персонального компьютера будет требовать наполнения и один ChromeBook всю её не закроет.

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