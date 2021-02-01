Як буде працювати Apple в Україні?

1 февраля 2021 г., 17:32

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Ще весною 2020 року з’явилась новина про те, що компанія Apple відкриває офіс в Україні. У відкритому реєстрі реєстрації юридичних осіб Міністерства Юстиції з’явилися відповідні записи (всі бажаючі можуть перевірити цю інформацію самостійно на сайті МінЮсту):

Те, що зареєстрована компанія є саме представництвом «тієї самої Apple», а не плодоовочевою базою, підтверджується даними щодо власників юридичної особи:

Схоже на те, що завдяки пандемії коронавірусу запуск бізнесу йшов не так швидко, як хотілося би нам як спостерігачам, але він таки рухався. Пізніше на сайті jobs.apple.com з’явилося оголошення про пошук головного бухгалтеру.

За спостеріганням щоденних звітів про кількість захворілих промайнуло півроку і одного суботнього ранку я отримав цікаве повідомлення від системи контролю стану юридичних осіб:

Перевірка реєстру платників ПДВ показала, що дійсно представництво компанії APPLE в Україні стало платником ПДВ:

Перевірка сайту jobs.apple.com показала, що головний бухгалтер вже не потрібен (схоже, що вакансія закрита і відповідну людину знайшли — хтось же повинен був зареєструвати представництво як платника ПДВ у податковій), але потрібен податковий аналітик:

Власне, реєстрація представництва є буденною подією, але реєстрація представництва, що є платником ПДВ, наштовхує на деякі роздуми — чи не збирається дана юридична особа вести торгівельну діяльність?

І тут нам знову на допомогу приходить сайт МінЮсту, на якому є можливість перевірити задекларовані види діяльності юридичної особи:

Після перегляду вищезазначеного списку приходить розуміння, що можливі зміни. Давайте спробуємо зрозуміти, як працює Apple у сусідніх країнах, наприклад у Росії (як самий близький до нашого рівня бардаку та безвідповідальності ринок і наш минулий співкамерник у великому радянському таборі).

Фізичні особи в Росії можуть придбати все обладнання на сайті Apple Store. Також, iPhone можливо придбати у роздрібних мережах та у операторів мобільного зв’язку. Знову-ж таки, по всій території країни доступна велика кількість партнерів, що можуть поставити обладнання.

Юридичні особи можуть придбати обладнання у бізнес-партнерів або у авторизованих партнерів.

Дуже цікавий момент для студентів та навчальних закладів — на території Росії (як і у більшості країн світу) діє спеціальна програма, що дозволяє купувати обмежену кількість обладнання для цих категорій користувачів по пільговим цінам.

Після даного аналізу приходить розуміння, що ринок України для компанії Apple не становить ніякого інтересу. Адже як ще можна розуміти те, що до цього часу на сайті компанії навіть немає згадки (!) про таку країну, як Україна:

Ще раз, у Apple знайшовся час та ресурси, аби зробити сайти для Чехії (10,65 мільйони населення), Естонії (1,325 мільйони), Хорватії (4,058 мільйони), Латвії (1,92 мільйони), Литви (2,794 мільйони), Угорщини (9,773 мільйони), Мальти (502,7 тисяч населення), Молдови (2,658 мільйонів), Чорногорії (622,1 тисяч населення), Північної Македонії (2,077 мільйони), Словенії (2,081 мільйони) та Словаччині (5,45 мільйони), а для 42-х мільйонної України місця на сайті не знайшлося! Дивно, але за оцінками наш ринок приносить Apple більше, ніж кожна із зазначених вище країн. Вже зараз об’єм продажів компанії в Україні становить декілька сотень мільйонів доларів! І для нас у Apple навіть не знайшлось часу зробити україномовну версію сайту!

І я не буду тут згадувати про українську розкладку клавіатури для ноутбуків та десктопів — її немає! Її не просто неможливо придбати у постачальників, її навіть неможливо замовити у виробника, тому що її не існує! Apple просто не виробляє клавіатури з українською розкладкою!

Але ми не про локалізацію. У Росії всі операції із імпортування та продажу обладнання виконує ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭППЛ РУС», яке на 100% належить самій APPLE (якщо точніше, 99,5% належить APPLE HOLDING B.V., Netherlands та 0,5% належить APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, Ireland). Судячи із бухгалтерських звітів, Apple продає в Росії більше ніж на 2 мільярди доларів США. І продажі йдуть наступними каналами:

Прямі продажі кінцевим споживачам через сайт;

Продажі роздрібним мережам, які в свою чергу продають обладнання споживачам через свої магазини;

Продажі операторам мобільного зв’язку для реалізації серед своєї абонентської бази;

Постачання реселерам та інтеграторам для використання у проектах та постачання обладнання в рамках корпоративних замовлень.

ТОВ «ЕППЛ УКРАЇНА» належить на 100% ірландській дистрибуторській компанії Apple, а саме APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED. Беручи до уваги, що коефіцієнт до російського ринку у ринку України коливається від 4 до 10 в залежності від типу продукції, потенціал локального ринку для Apple складає від 200 до 500 мільйонів доларів США, при чому я особисто більше схиляюся до більшої цифри. Є сенс зробити україномовний сайт та клавіатуру з українською розкладкою?

Що буде з каналом, з усіма тими партнерами, що зараз торгують офіційним (і не дуже) обладнанням від Apple? Власне, спочатку мало що зміниться, але потім ми будемо бачити наступні схеми продаж:

ТОВ «ЕППЛ УКРАЇНА» через сайт продає все обладнання кінцевим споживачам;

Представництво продає обладнання операторам зв’язку;

Представництво продає обладнання інтеграторам та реселерам для використанная у проектах та постачання корпоративним замовникам;

ТОВ «ЕППЛ УКРАЇНА» продає обладнання роздрібним мережам для реалізації через магазини.

Чи зникне сірий ринок? Я так не думаю. Якщо виробник захоче — буде встановлено такі ціни, що зроблять неприбутковим для продавців закупки у інших місцях, окрім як у представництві. Але тільки якщо виробник захоче, тому що йому теж потрібно отримувати прибуток, а не бігати за маленькими та спритними операторами сірого ринку, тому фокус буде на сервісах та на офіційності постачання, а не на ціні (власне, так само виробник себе поводить і у Росії, і у Європі).

Звичайно, дуже хотілося би дізнатися трохи більше про ситуацію з представництвом та майбутніми моделями його роботи від самої компанії Apple, або від її представників, але щось мені підказує, що трохи пізніше ми самі все дізнаємось, але лише post factum.

P.S. Перечитав написане. Складається враження, що я не дуже люблю Apple. Але у реальному житті все навпаки — я вже більше 10 років дуже широко використовую продукцію і сервіси Apple та вважаю їх одними з найкращих на ринку як за якістю, так і за зручністю використання. Отже, я користуюся: Apple Music, Apple TV, Apple TV+, iCloud, iPad, iPhone, HomePode, MacBook. А якщо Вас цікавить безпека та стабільність — власне я би дуже-дуже рекомендував би саме APPLE, але про це детальніше ми поговоримо у іншій статті.

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