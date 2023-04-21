Hyundai Mobis продемонструвала перший у світі автодисплей, що розгортається

21 апреля 2023 г., 10:35

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Компанія Hyundai Mobis заявила, що розроблений нею дисплей для автомобілів, що розгортається, є першим у світі подібним рішенням.



Екран дисплея, що згортається, можна розгортати різною мірою в залежності від необхідності. Максимально він може бути розгорнутий до більш ніж 30 дюймів, пропонуючи при керуванні чотири режими з різними розмірами екрана з роздільною здатністю QHD. Коли автомобіль припарковано, екран зникає в корпусі. Користувачі, які керують автомобілем, можуть згорнути екран лише на третину екрана, відображаючи мінімальну необхідну для керування інформацією. Дисплей масштабується до двох третин під час навігації; його можна перемикнути у повноекранний режим зі співвідношенням сторін 16:9 для перегляду відео на стоянці або під час заряджання електромобіля.



Ідея екрана, що розгортається, була почерпнута виробником зі сфер смартфонів і ТБ, і з нею він в першу чергу націлюється на групи виробників преміальних автомобілів з Північної Америки та Європи. Принцип розгортання дозволяє гнучко адаптувати рішення дизайну машин різного типу. Крім того, що такий дисплей може розташовуватись на місці, де традиційно знаходиться навігаційний екран, його також планують встановлювати на стелі, опускаючи вниз між передніми та задніми рядами сидінь, або збоку поруч із сидіннями.



Дисплей Hyundai Mobis, що згортається, доступний у роздільній здатності QHD або вище. Компанія заявляє, що може виготовляти великі дисплеї з діагоналлю 30 дюймів та більше. Для встановлення дисплея, що згортається, поруч із сидінням водія потрібно всього 12 см глибини.

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