Невизначеність у бізнесі призвела до зниження поставок персональних робочих станцій в EMEA

21 апреля 2023 г., 11:25

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Поставки персональних робочих станцій до Європи, Близького Сходу та Африки (EMEA) різко скоротилися у другому півріччі 2022 р., але очікується, що ринок суттєво відновиться до кінця цього року, оскільки попит знову зростає, згідно з даними IDC.





Аналітична компанія повідомляє, що поставки робочих станцій зросли в регіоні EMEA на 26,8% в річному обчисленні в першому півріччі, але впали на 15,8% у другому півріччі на тлі загальної невизначеності в бізнесі.





IDC прогнозує, що спад продовжиться і в першому півріччі 2023 р. коли ринок впаде на 21% в річному обчисленні. Але вже у наступному півріччі очікується повернення до зростання: у IV кв. прогнозується зростання на 17%, а у 2024 році - вже на 21,3%.





«Невизначеність, пов’язана з початком війни в Європі, енергетична криза та інфляція суттєво вплинули на вибір корпоративних інвестицій в апаратне забезпечення та негативно позначилися на попиті», - говорить Мохамед Хефні (Mohamed Hefny), старший програмний менеджер IDC EMEA Systems & Infrastructure Solutions.





Хефні зазначив, що повернення до зростання буде зумовлене, головним чином, необхідністю заміни застарілих робочих станцій. «Контракти на технічне обслуговування та підтримку не можуть відкласти цикл оновлення застарілих робочих станцій ще на рік», - сказав він.





Зростанню також сприятиме збільшення використання мобільних робочих станцій, що пов’язано з поширенням політики роботи з дому, а також продовженням переходу на Windows 10 і Windows 11.

Попит також стимулюватиметься оновленням сертифікованих ISV настільних робочих станцій середнього та високого класу, які включатимуть такі функції, як DDR5 і PCIe 5.0, щоб прискорити розвиток нових технологій, таких як штучний інтелект і машинне навчання.

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