Представлены новые графические планшеты серии Inspiroy

12 апреля 2021 г., 15:25

Компания Huion объявила о выходе трех графических планшетов серии Inspiroy — H420X, H580X и H610X, которые представлены в трех размерах.

Новинки разработаны в строгом стиле: верхняя панель моделей H420X, H580X и H610X полностью прилегает к корпусу, уменьшая толщину до 8 мм. Закругленные края и зауженная зона упора для рук призваны улучшить эргономику, снижая утомляемость рук пользователей. Модель H420X — самый компактный планшет из трех отличается чувствительностью к нажатию пера до 300 импульсов в секунду. Модели H580X и H610X, оснащенные восемью программируемыми клавишами и более широкой рабочей областью, предоставляют больше возможностей для творчества.

Новые графические планшеты полностью совместимы с устройствами под управлением Windows, macOS, Android и ChromeOS. Цифровому перу PW100 с технологией battery-free EMR не требуются батарейки — оно заряжается от планшета. Кроме того, у пера 8192 уровня чувствительности к нажатию.

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