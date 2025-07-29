Huawei запускає сервер CloudMatrix 384 як альтернативу інфраструктурному стеку Nvidia для AI

29 июля 2025 г., 12:25

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Компанія Huawei представила систему CloudMatrix 384 на Всесвітній конференції зі штучного інтелекту в Шанхаї. Агентство Reuters повідомило, що Huawei позиціює нову систему CloudMatrix як прямого конкурента преміального серверного продукту Nvidia, GB200 NVL72, який підлягає експортному контролю і не може продаватися в Китаї.



CloudMatrix 384 оснащена 384 найдосконалішими AI-чіпами Huawei, графічним процесором Ascend 910C. Для порівняння, в системі GB200 NVL72 від Nvidia використовується всього 72 графічних процесори B200.



Конструкція системи CloudMatrix ілюструє стратегію Huawei по боротьбі з Nvidia у сфері AI. Хоча графічні процесори Nvidia більш потужні на індивідуальному рівні, Huawei вважає, що може подолати цей недолік, об'єднавши більше своїх чіпів в один кластер, що дозволить їм працювати разом і компенсувати нижчу продуктивність. Huawei називає цю ідею архітектурою чіпів «супервузлів» і заявляє, що створила технологію високошвидкісного мережевого з'єднання, що дозволяє чіпам взаємодіяти один з одним.



За заявою Huawei, CloudMatrix 384 забезпечує обчислювальну продуктивність близько 300 петафлопс, перевершуючи межу в 180 петафлопс системи GB200 NVL72 від Nvidia. Новинка також перевершує продукт Nvidia за обсягом пам'яті та пропускною здатністю, хоча як компроміс для цього потрібно значно більше енергії. За даними Huawei, CloudMatrix 384 споживає 559 кВт-год, що майже в чотири рази більше, ніж у системи Nvidia.



Проте, очевидно, що Huawei вирішила, що головне — це чиста обчислювальна потужність, і з запуском CloudMatrix 384 тепер може запропонувати альтернативу китайським компаніям, яким через санкції США закритий доступ до найсучасніших графічних процесорів Nvidia.



Huawei вперше представила систему CloudMatrix 384 у квітні в рамках скромного анонсу, але тоді вона не викликала великого ажіотажу, оскільки ще не була доступна для клієнтів. Однак деякі аналітики звернули на неї увагу. Ділан Патель (Dylan Patel) з SemiAnalysis написав, що Huawei «тепер володіє можливостями AI-системи, які можуть перевершити Nvidia».



Хвалячи мережеві кластерні можливості Huawei, Ділан зазначив, що CloudMatrix 384 перевершує за рядом ключових показників продуктивність флагманської серверної стійки Nvidia, і заявив, що вона стане очевидним вибором інфраструктури для китайських компаній, що займаються AI.



Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) сказав щось подібне в травні, заявивши Bloomberg, що Huawei «рухається досить швидко», і навів як приклад систему CloudMatrix 384. Приблизно в той же час, коли була анонсована CloudMatrix 384, Huawei також представила ще більш просунутий процесор під назвою Ascend 920, хоча ця модель ще не надійшла в продаж.



Коментарі Хуанга пролунали всього через місяць після того, як президент США Дональд Трамп посилив контроль над експортом чіпів Nvidia, заборонивши компанії постачати в Китай свої графічні процесори H20 — менш потужну версію графічного процесора H200, яка була спеціально розроблена з урахуванням раніше введених заборон на експорт до Китаю.



Рішення Трампа фактично поклало кінець усім продажам чіпів Nvidia в Китай, але в результаті дивовижного повороту подій 15 липня Білий дім змінив свою позицію, заявивши, що надасть спеціальні ліцензії китайським компаніям, які бажають імпортувати H20, знову відкривши ринок для Nvidia.



У той час глава відділу штучного інтелекту Білого дому Девід Сакс (David Sacks) заявив, що такий поворот був виправданий, оскільки він допоможе Nvidia не допустити захоплення Huawei внутрішнього ринку та отримання додаткових доходів, які будуть спрямовані на дослідження в області передових чіпів.



Однак ця версія не відображає всієї картини, оскільки міністр торгівлі Говард Лутнік (Howard Lutnick) заявив Reuters, що рішення про видачу експортних ліцензій було прийнято у зв'язку з більш широкою торгівельною угодою, яка дозволяє США імпортувати з Китаю важливі рідкісноземельні мінерали.



Крім того, є сумніви щодо ефективності санкцій США щодо Китаю. Минулого тижня Nvidia заявила CNBC, що будівництво центрів обробки даних з використанням контрабандних чіпів буде «програшним варіантом» з технічного та фінансового погляду, у відповідь на повідомлення про те, що китайські компанії, що займаються AI, купують їх на чорному ринку.



Раніше у звіті Financial Times повідомлялося, що з травня через неофіційні канали до Китаю було ввезено контрабандою передових чіпів Nvidia на суму понад 1 млрд дол., в тому числі графічні процесори B200.

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