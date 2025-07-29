Складані смартфони: затишшя перед бурею? Чому 2026 рік стане революційним для мобільної індустрії

29 июля 2025 г., 11:45

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Прискорене розширення змінює ринок складаних смартфонів; вихід Apple у 2026 році може спричинити прорив у галузі, прогнозує TrendForce





За останніми прогнозами аналітичної компанії TrendForce, поставки складаних смартфонів досягнуть 19,8 мільйона одиниць у 2025 році, зберігаючи рівень проникнення на ринок близько 1,6%, що відповідає торішньому показнику. Попри уповільнення зростання порівняно з попередніми роками, технологічні вдосконалення та зниження цін поступово позиціонують складані пристрої як ключову інновацію в сегменті смартфонів середнього та високого класу. І це потужний інструмент для диференціації брендів. Провідні виробники прискорюють свої плани розробок, розширюючи асортимент продукції та цінові категорії у підготовці до потенційного буму ринку у 2026 році.





Наразі сегмент складаних смартфонів очолює Samsung, який нещодавно випустив свій флагман наступного покоління, Galaxy Z Fold 7, зі значними покращеннями в дизайні шарніра, видимості згину та форм-фактора. Однак TrendForce зазначає, що зростаюча конкуренція з боку інших брендів підриває домінування Samsung: очікується, що його глобальна частка ринку знизиться з 45,2% у 2024 році до 35,4% у 2025 році.





Huawei, як прогнозується, збереже сильний імпульс у Китаї та забезпечити другу за величиною глобальну частку в 34,3% у 2025 році.





Тим часом Honor та Lenovo (Motorola) з'являються як швидкозростаючі гравці. Передбачається, що їхні відповідні частки ринку зростуть з минулорічних 6% та 5,5% до 9,1% та 7,6% у 2025 році. Це відображає їхню агресивну експансію в сегмент складаних пристроїв середнього та високого класу.





Xiaomi також набирає обертів зі своєю серією MIX Flip, орієнтованою на ринок компактних складаних пристроїв, причому її частка, за прогнозами, зросте з 3% , що було торік, до 5,1% цього року.





Комбінована частка інших брендів, таких як OPPO та vivo, за прогнозами, складе 8,5%, підкреслюючи більш різноманітну та конкурентну екосистему складаних пристроїв.





Попри помітні технологічні покращення та пропозиції продуктів, TrendForce зазначає, що світові продажі складаних пристроїв продовжують зростати помірними темпами. Ключовими перешкодами залишаються занепокоєння щодо видимості згину, довговічності та високої ціни. Для споживачів, які не є лояльними до конкретних брендів, стимул до переходу залишається відносно низьким. Отже, складані пристрої все ще здебільшого позиціонуються як висококласні експериментальні пристрої, тоді як більшість користувачів продовжують віддавати перевагу добре зарекомендованим, економічно ефективним флагманам у формі батончика.





Однак ситуація може змінитися у 2026 році. TrendForce вказує, що Apple, ймовірно, запустить свій перший складаний телефон у другій половині наступного року, оснащений зовнішнім дисплеєм 5,5 дюйма та внутрішнім у 7,8 дюйма. Якщо це підтвердиться, очікується, що вихід Apple значно підвищить споживчий інтерес та прийняття складаних пристроїв, особливо серед користувачів високого класу.





За чутками, пристрій буде акцентувати фірмову увагу Apple на інтеграції та стабільності екосистеми, з глибокою оптимізацією iOS для сценаріїв використання складаних пристроїв та безшовною інтеграцією між апаратним та програмним забезпеченням.





Загалом, складані пристрої еволюціонують від простих демонстрацій інновацій до повноцінних категорій продуктів, зі структурованими лінійками від початкового до флагманського рівня. Зі зниженням цін та покращенням матеріалів складані пристрої стають все більш доступними. TrendForce вважає, що дебют Apple у 2026 році може стати поворотним моментом, який виведе складані пристрої у мейнстрім та надасть нового імпульсу індустрії смартфонів.

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