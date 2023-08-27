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Німеччина надала українському енергосектору гуманітарної допомоги загальною вагою понад 1,1 тисячі тонн

27 августа 2023 г., 22:15
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Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартіном Єґером. Сторони обговорили напрямки продовження співпраці в енергетиці для посилення безпеки європейського континенту.
 
Очільник Міненерго подякував німецькій стороні за надану допомогу українському енергосектору у вигляді 86 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 1,1 тисячі тонн, а також – за близько 130 млн євро внесків до Фонду енергетичної підтримки України.
 
Міністр поінформував Посла про заходи в межах підготовки енергосистеми до наступної зими, яка може знову проходити в умовах прицільних російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.
 
«Ми отримали надзвичайний досвід протягом попереднього ОЗП, кожен день якого проходив під прицільними ворожими обстрілами об’єктів нашої енергетичної інфраструктури. Я впевнений, що нам вдасться втримати енергосистему і цієї зими – для цього ми відновлюємо пошкоджені об’єкти, посилюємо фізичний захист і нарощуємо потужності генерації», - наголосив він.
 
Герман Галущенко зазначив про важливість децентралізації генерації електроенергії та підкреслив потреби у нарощуванні потужностей за рахунок газових турбін. Також очільник Міненерго наголосив на важливості для стабільного проходження ОЗП збільшення пропускних спроможностей імпорту електроенергії з європейських країн до 2 ГВт.
 
Мартін Єґер запевнив, що Німеччина зацікавлена у розвитку співпраці з Україною в енергетичній сфері, зокрема новітніх галузях, а також наголосив, що ФРН продовжуватиме підтримку України «до здобуття перемоги».
 

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