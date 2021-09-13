Huawei AR-HUD — дисплей дополненной реальности на лобовом стекле

13 сентября 2021 г., 15:55

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Компания Huawei на Международной автомобильной выставке 2021 года в Германии (IAA MOBILITY 2021) представила технологию интеллектуального дисплея для лобового стекла на основе дополненной реальности (AR-HUD). Это решение превращает лобовое стекло в умный экран, объединяя как функции безопасности, так и информационно-развлекательную систему.

Разработанный Huawei AR-HUD обеспечивает поле зрения размером 13° x 5°. Таким образом, 70-дюймовое виртуальное изображение формируется на расстоянии 7,5 м перед водителем. AR-HUD отображает информацию снизу на панели приборов, не закрывая обзор для водителя. В частности, устройство предоставляет данные по навигации на основе дополненной реальности, которые охватывают состояние поверхности дороги и несколько полос движения в случае необходимости. Например, на трехстороннем перекрестке AR-HUD может предложить точные навигационные подсказки. AR-HUD также обозначает автомобили и пешеходов вокруг ночью или во время непогоды, повышая безопасность управления при плохой видимости.

Huawei AR-HUD поддерживает разрешение Full HD с плотностью картинки более чем 100 ppd. Пассажир на переднем сиденье (или водитель, когда автомобиль припаркован) имеет возможность полностью погрузиться в просмотр HD-видео или игровой процесс, а также совершать видеозвонки. Более того, учитывая точки интереса (POI) на карте, AR-HUD отображает информацию о парковке, ресторанах, торговых центрах, кинотеатрах, АЗС в режиме реального времени.

Отмечается, что высокое соотношение поля зрения к объему позволяет адаптировать Huawei AR-HUD к нескольким моделям автомобилей. В традиционных HUD обычно наличествует эффект двоения или задержки изображения (гостинга), что может вызвать головокружение. Для решения этой проблемы Huawei использует фирменную схему пути оптического луча и алгоритмы, позволяющие сделать изображение четче, устранить эффект гостинга и значительно улучшить пользовательский опыт.

Кевин Хуанг (Kevin Huang), президент департамента оптических продуктов общего назначения Huawei, сказал: «Huawei AR-HUD использует инновационный движок оптического дисплея и технологии пространственной оптики, чтобы преодолеть ограничения традиционных носителей и создать совершенно новый опыт пребывания за рулем для безопасного вождения. В дальнейшем наши экраны AR-HUD продолжат развиваться, становясь больше, приобретая более высокое разрешение и воспроизводя 3D-изображения, которые можно увидеть невооруженным глазом. Huawei продолжит инвестировать в исследования и разработку оптических технологий, чтобы предлагать широкий спектр продуктов для применения в автомобильной промышленности и других сферах, расширяя возможности многих отраслей с помощью наших оптических решений».

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