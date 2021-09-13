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Бизнес Kyndryl (ранее IBM Global Technology Services) в Украине возглавил Яков Лихтенштейн

13 сентября 2021 г., 15:15

Бизнес Kyndryl (ранее IBM Global Technology Services) в Украине возглавил Яков Лихтенштейн

Как стало известно редакции, управляющим директором компании Kyndryl в Украине назначен Яков Лихтенштейн.

Ранее Яков руководил подразделением Global Technology Services в украинском офисе IBM, которое занималось предоставлением услуг в области ИТ-инфраструктуры.

Напомним, в прошлом году было объявлено, что корпорация IBM планирует выделить подразделение Global Technology Services в обособленную структуру, а позже появилась информация, что компания будет называться Kyndryl.

Яков Лихтенштейн имеет более чем двадцатилетний опыт работы в ИТ-отрасли. В частности, до прихода в IBM он около семи лет трудился в компании SAP, а до эттого занимал разные посты в «Версия Системс», «АМИ Украина», «МТС Групп» и др.

Бизнес Kyndryl (ранее IBM Global Technology Services) в Украине возглавил Яков Лихтенштейн

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