Facebook ведёт разработку специализированных чипов самостоятельно

13 сентября 2021 г., 16:35

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Google, Amazon и Microsoft тратят миллионы долларов на разработку собственных компьютерных микросхем с нуля, чтобы добиться финансовой экономии и повысить производительность серверов, которые обрабатывают и обучают модели машинного обучения. Facebook также не осталась в стороне от этого тренда: компания создаёт чип для ускорения машинного обучения в таких приложениях, как рекомендация контента пользователям, сообщил в это четверг сайт Information со ссылкой на двух человек, знакомых с проектом.

По словам одного из этих информаторов, Facebook также разрабатывает и другой чип. Он нацелен на улучшение качества просмотра видео для пользователей приложений Facebook с помощью процесса, известного как транскодирование.

В случае успеха этих начинаний, Facebook получит в своё распоряжение более дешёвые и мощные микросхемы, которые помогут компании уменьшить углеродный выброс её постоянно растущих датацентров, а также потенциально снизить зависимость от её нынешних поставщиков микросхем, таких как Intel, Qualcomm и Broadcom.

Ещё два года назад в своём блоге Facebook сообщила, что с целью повышения эффективности своей инфраструктуры (которая на то время совокупно обслуживала 2,7 млрд человек) создаёт нестандартные микросхемы для обработки логических выводов (inference) ИИ и для транскодирования видео.

Компания тогда добавила, что работать над этими специализированными чипами собирается в кооперации с ведущими чипмейкерами, включая Qualcomm, Intel и Marvell Technology.

Новым в статье от Information является уточнение, что Facebook, по-видимому, проектирует данные чипы полностью собственными силами, без какой-либо поддержки со стороны вышеупомянутых фирм.

«Facebook всегда исследует пути повышения производительности вычислений и энергоэффективности с помощью наших кремниевых партнеров и за счёт собственных внутренних усилий», — сказал представитель компании.

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