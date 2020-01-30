HP представила защищенные хромбуки для школьников

30 января 2020 г., 16:55

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Компания HP представила ноутбуки с использованием Chrome OS на выставке образовательных технологий BETT 2020.



Как отмечается, устройства созданы для комфортной работы учащихся и преподавателей, отлично подходят для решения учебных и творческих задач и отличаются повышенной прочностью.



Сегодня в сфере образования около 30 млн студентов и преподавателей по всему миру используют хромбуки и HP является крупнейшим производителем ноутбуков в этой категории.



Модели HP Chromebook 11 G8 Education Edition , HP Chromebook 11A G8 EE, HP Chromebook 11 x360 G3 EE и HP Chromebook 14 G6 – это удобные и защищенные устройства для совместной работы, которые помогут учебным заведениям развивать у школьников и студентов навыки критического мышления, творческие способности и умение работать в команде.



Устройства специализированной серии HP Education Edition для образовательных учреждений созданы с учетом потребностей студентов и преподавателей. Как заявляет производитель, HP Chromebook Education Edition – это первые в мире хромбуки с полностью защищенной клавиатурой которые обеспечивают новый уровень надежности при использовании в учебных условиях. Устройствам не страшны падения со стола случайно пролитая жидкость или резко вырванный кабель питания. Благодаря большому времени автономной работы учащиеся смогут сосредоточиться на образовательном процессе, а учителя получат возможность взаимодействовать со студентами при помощи программного обеспечения HP Classroom Manager.



Модели HP Chromebook 11 G8 EE и HP Chromebook 11A G8 EE являются самыми тонкими и прочными хромбуками с 11-дюймовым экраном, предназначенными для обучения Новинки выдерживают падение с высоты 76 см на бетонную поверхность и с высоты 122 см на деревянную4, а также прошли тестирование HP Total Test Process и отвечают стандарту MIL-STD 810G. Клавиатура новых хромбуков устойчива к проливаниям до 350 мл жидкости не требует особого ухода и комфортна в использовании. В процессе реализации совместных проектов учащиеся могут делиться приложениями Android и G Suite на антибликовом сенсорном экране HD IPS(доступен опционально). Устройства могут использовать процессоры Intel или AMD. Кроме этого, студенты могут работать вместе удаленно в режиме реального времени с помощью веб-камеры и технологии HP Extended Range Wireless LAN для увеличения зоны покрытия сети.



Модель HP Chromebook x360 11 G3 EE на базе процессоров Intel позволяет сделать процесс обучения интерактивным и персонализированным. Благодаря корпусу трансформера, опциональному стилусу HP Wacom EMR и наличию двух камер учащиеся могут снимать, печатать, писать от руки или рисовать в любом из четырех режимов: презентация, мультимедийная консоль, планшет или классический ноутбук.

HP Chromebook 14 G6 выпускается на базе процессора Intel. Пользователи могут увеличить свое рабочее пространство с помощью портов USB-C и HDMI, больше успевать благодаря увеличенному времени автономной работы и предотвратить несанкционированный доступ к камере с HP Privacy Camera. Экран с диагональю 14 дюймов, поддержка до 8ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 128 ГБ, обеспечивают участникам образовательного процесса комфортные условия для обучения. Они могут эффективно взаимодействовать в классе, используя опциональную тонкую рамку, IPS матрицу со сверхширокими углами просмотра, ультраширокоугольную HD-камеру и два микрофона. Ученики также могут подключаться к беспроводным сетям даже при условии высокой плотности покрытия благодаря адаптерам WLAN 802.11 ac, MU-MIMO и HP Extended Range Wireless LAN13. В рамках опционального сервиса Chrome Enterprise Upgrade, IT-cпециалисты получают возможность контролировать устройства, действия пользователей и скаченные программы на десяти, ста или даже тысячи ноутбуках HP Chromebook.

На рынке США планируются следующие цены:

HP Chromebook 11 G8 EE - $259.

HP Chromebook 11 x360 G3 EE - $299.

HP Chromebook 14 G6 - $289.

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