Hitachi Vantara приобретет разработчика систем для каталогизации на основе машинного обучения

30 января 2020 г., 16:15

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Компания Hitachi Vantara объявила о намерении приобрести Waterline Data, которая предлагает решения по интеллектуальной каталогизации данных для методологии DataOps.

Как сообщается, системы Waterline Data позволяют заказчикам получать уникальные знания из больших наборов данных и обеспечивать соблюдение нормативных требований, таких как Общий регламент по защите данных (GDPR).



Waterline Data разработала технологию каталогизации на основе машинного обучения, которая позволяет автоматизировать процесс обнаружения метаданных при решении аналитических задач и управления данными в различных информационных средах. Эта технология широко используется в сфере финансовых услуг, здравоохранении и фармацевтической отрасли. Технологию можно применять к большим объемам данных в средах на базе Hadoop, SQL, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud, разместив соответствующие решения на территории организации или в облаке.



«Hitachi Vantara предлагает заказчикам цифровые архитектурные компоненты, стратегии DataOps и отраслевые решения, необходимые для преобразования организаций на основе информации, извлекаемой из данных, – говорит Брэд Сурак (Brad Surak), президент направления цифровых решений Hitachi Vantara. – Технологии Waterline Data дополнят экспертный опыт Hitachi Vantara в области реализации DataOps и станут ключевым продуктом в составе комплекса Lumada Data Services, обеспечивая для заказчиков высочайшую прозрачность, строгий контроль качества, более точное соответствие нормативно-правовым требованиям и более эффективное управление данными».



Отмечается, что интеграция технологии Waterline Data с комплексом Lumada Data Services позволит заказчикам создать общую структуру метаданных и преодолеть разрозненность массивов данных, распределенных между облаком, центром обработки данных, компьютерами и устройствами на границе сети. Применяя методологии DataOps к унифицированным наборам данных, заказчики смогут быстрее получать ценную аналитику и внедрять инновации.

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