На волне скандала с данными пользователей Avast объявил о закрытии Jumpshot

30 января 2020 г., 17:55

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Компания Avast сообщила о планах прекратить предоставление данных своей дочерней структуре Jumpshot и начать ее ликвидацию. Остальные продукты Avast будут продолжать работать в обычном режиме.

Jumpshot будет полностью оплачивать счета своих поставщиков в обычном порядке за предоставляемые продукты и услуги. Также Jumpshot будет своевременно уведомлять своих клиентов о прекращении предоставления услуг передачи данных.

«Приватность наших пользователей является для нас важнейшим приоритетом, поэтому мы решили действовать оперативно. Мы решили закрыть Jumpshot после того, как стало очевидно, что некоторые пользователи подвергают сомнению соответствие предоставления данных Jumpshot с нашей миссией и принципами», – говорит Ондржей Влчек (Ondrej Vlcek), генеральный директор Avast.

Таким образом, решение о закрытии Jumpshot очевидно стало оперативной реакцией известного разработчика популярных, в том числе бесплатных, антивирусных решений на журналистское расследование, выявившее, что антивирус Avast собирает пользовательские данные, которые затем через Jumpshot перепродаются другим технологическим компаниям и прочим коммерческим структурам.

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