HP представила компьютеры Engage для задач ритейла

HP Inc. объявила о расширении продуктового портфолио Engage, представив новую систему-трансформер HP Engage Go 10 и новый компактный компьютер HP Engage Flex Mini. Последний призван помочь решить задачи заказчиков в различных вертикалях, а первое решение поможет ритейлерам стать еще мобильнее и обслуживать покупателей в любой точке торгового зала.



За последнее десятилетие предприятия самых разных отраслей были вынуждены адаптироваться и стать более гибкими. Согласно результатам проведенного недавно исследования, 76% руководителей предприятий, занятых в сфере производства и продажи одежды в США, заявили, что планируют улучшить омниканальную интеграцию в магазинах, чтобы адаптироваться к меняющимся условиям на рынке и потребительскому поведению. Для многих ритейлеров пандемия стала катализатором инициатив по увеличению взаимодействия между клиентом и брендом. Например, создание на базе магазинов точек самовывоза и развитие сервисов доставки.



В период пандемии у покупателей сформировались новые поведенческие привычки, и многие из них сохранятся. HP разрабатывает технологии, ориентированные на потребителей, помогая компаниям из сферы розничных продаж повышать качество обслуживания, а также продуктивность и гибкость предприятий. Сегодня ритейл делает выбор в пользу таких комплексных решений, не разделяя онлайн-магазины и точки розничной торговли, а сочетая различные каналы продаж для удовлетворения потребностей клиентов.



«По мере того, как поведение потребителей и покупательские привычки продолжают трансформироваться, предприятиям сегодня как никогда требуется выстраивать взаимодействие с клиентами, используя новые подходы, – говорит Кори МакЭлрой (Cory McElroy), вице-президент и генеральный менеджер подразделения Retail Solutions, HP Inc. – Наши новые системы HP Engage Go 10 и HP Engage Flex Mini отражают стремление HP предлагать предприятиям розничной торговли и сферы услуг технологичные решения, которые сочетают в себе элегантный дизайн и расширенные возможности, а также отличаются высокой надежностью и безопасностью, столь необходимые заказчикам для выполнения широкого спектра задач в рамках их бизнеса – как в стационарных, так и в мобильных условиях».



Портфолио стационарных и мобильных решений HP для ритейла, являющихся одними из самых защищенных в мире систем для точек продаж, а также расширяющие возможности коммуникации между продавцом и покупателем.



По данным Национальной федерации розничной торговли (National Retail Federation), удобство покупателей все чаще определяется возможностью совершения бесконтактных покупок, выполнением заказов по запросу и наличием складских запасов у розничных продавцов, что помогает улучшить покупательский опыт и способствуют максимальному росту рынка. Чтобы компании могли обеспечить удобное бесконтактное взаимодействие с потребителями, HP сотрудничает с Ingenico, брендом Worldline, мировым лидером в области платежей, и интегрирует их решения в свои продукты HP Engage.



Планшетное решение-трансформер HP Engage Go 10” позволяет продавцам-консультантам обслуживать покупателей как за прилавком, так и в торговом зале. При весе в базовой конфигурации всего 726 грамм, это легкое мобильное устройство может быть оснащено встроенными сканерами штрих-кода и отпечатка пальцев. Возможность интеграции мобильного устройства Ingenico Moby 5500M непосредственно в планшет позволяет компаниям принимать различные виды оплаты независимо от того, находится ли клиент в магазине, или за его пределами. Кроме того, планшет HP Engage Go 10” оснащен новым программным обеспечением HP Engage Link, что позволяет удаленно подключаться к периферийным устройствам по всему магазину, помогая тем самым сэкономить время ожидания для клиентов и обеспечить им положительный покупательский опыт.



Планшет обеспечивает до 9 часов автономной работы благодаря процессорам вплоть до Intel Core i5 11-го поколения и поддерживает технологию быстрой зарядки HP Fast Charge. Использование технологии HP Wolf Security for Business обеспечивает непрерывную аппаратную защиту. Эти постоянно обновляемые решения, охватывающие все аспекты работы устройства, от BIOS до браузера, и работающие на всех уровнях, помогают защитить вашу систему от современных угроз и обеспечивают дополнительную уверенность за счет HP Smart Dock для настройки системы, ее разблокировки, а также отслеживания и управления уровнями доступа.



Компьютер HP Engage Flex Mini представляет собой следующее поколение модели HP MP9, и обеспечивает предприятиям возможность расширить свою деятельность за счет компактного устройства, которое можно устанавливать практически где угодно. Высокая мощность и производительность Engage Flex Mini, выполненного в столь компактном форм-факторе, обеспечивают невероятную гибкость и позволяют выполнять различные задачи в розничной торговле, в индустрии гостеприимства, в сфере здравоохранения, производства или на транспорте. Гибкий дизайн и увеличенная производительность по сравнению с решениями предыдущего поколения позволяют предприятиям достигать максимума от доступного пространства и от своей деятельности. Теперь компании могут одновременно управлять как front-, так и back-office приложениями, включая POS, Digital Signage, системы видеонаблюдения, а также другими периферийными устройствами.



Среди других функциональных возможностей решения HP Engage Flex Mini можно отметить высокую производительность и масштабируемость: Благодаря использованию мощных процессоров вплоть до Intel Core i9 10-го поколения и 64 ГБ оперативной памяти, а также 2 вариантам конфигурации портов, в том числе возможности установить в качестве второго порта вторую сетевую карту (2nd NIC flex port option), обеспечивается высокая скорость передачи данных и дополнительная надежность. Такое решение позволяет заказчикам подготовить свой парк оборудования к будущим задачам.



Решение призвано помочь независимым разработчикам программного обеспечения ускорить развертывание локальных решений, работающих на различных датчиках, которые разработаны для улучшения бизнес-показателей заказчиков из сферы розничной торговли и индустрии гостеприимства.



Кроме того, вендор уверяет, что HP Engage One Pro, самая мощная в мире вычислительная система для точек продаж, теперь будет доступна под операционной системой Android или Windows, что предоставит клиентам еще большую гибкость в выборе подходящей конфигурации. Engage One Pro сочетает в себе элегантный дизайн с мощными вычислительными ресурсами и предлагает множество вариантов развертывания, позволяя клиентам адаптировать решение под свои потребности.



Планшет HP Engage Go 10 поступит в продажу в сентябре, компьютер HP Engage Flex Mini - в июле.

