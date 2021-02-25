HP покупает подразделение HyperX Gaming у Kingston за 425 млн долл.

25 февраля 2021 г., 9:15

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Kingston Technology объявила об окончательном соглашении по продаже HyperX, своего подразделения, компании HP Inc.



Как отмечается, это приобретение делается в рамках стратегии HP по стимулированию роста бизнеса персональных систем, где игры и периферийные устройства являются наиболее динамично развивающимися сегментами. В портфель продуктов HyperX входит широкий спектр игровой периферии, включая гарнитуры, клавиатуры, мыши, USB-микрофоны и аксессуары для консолей.



«HyperX - лидер в сегменте периферийных устройств, технологиям которого доверяют геймеры по всему миру, и мы очень рады приветствовать эту выдающуюся команду в семье HP», - отметил Энрике Лорес (Enrique Lores), президент и генеральный директор HP Inc. «Мы продолжаем укреплять наше лидерство в сегменте персональных систем, развивая их вычислительные возможности и расширяя функциональность. Мы видим значительные возможности на большом и растущем рынке периферийных устройств, и добавление HyperX в наш портфель должно открыть новые источники инноваций и роста для нашего бизнеса».



Компьютерные игры по-прежнему остаются одной из самых популярных форм видеоигр, и ожидается, что к 2023 году объем производства аппаратного обеспечения для ПК достигнет 70 млрд долл. Ожидается, что к 2024 г. мировой рынок периферийных устройств вырастет до 12,2 млрд долл., причем игровая периферия будет составлять непропорционально высокую долю этого роста.



«Продукты HyperX разработаны для того, чтобы соответствовать самым строгим требованиям геймеров - от обычных пользователей до наиболее продвинутых киберспортсменов - предоставляя им преимущество и помогая оставаться на вершине их вовлеченности в игры», - заявил Джон Ту (John Tu), соучредитель и генеральный директор Kingston. «Обе наши компании процветают, потому что мы ориентируемся на наших сотрудников, разделяем одни и те же основные ценности и культуру. Дэвид Сан (David Sun) (соучредитель и главный операционный директор) и я увидели новые возможности для бизнеса HyperX и его сотрудников, и мы оба поняли, что это изменение принесет HyperX хорошие перспективы».



В последние годы HP создала большой и постоянно растущий глобальный портфель под брендом OMEN, который включает экосистему оборудования, программного обеспечения, контента и услуг мирового класса. Компания, по ее заявлению, стимулирует развитие игровой индустрии с помощью таких мощных устройств, как ноутбуки OMEN 15 и HP Pavilion Gaming 16. Помимо устройств, HP также внедряет инновации в программном обеспечении с помощью OMEN Gaming Hub, где игроки могут подключаться, настраивать и исследовать свое оборудование и игры.



По условиям соглашения HP заплатит 425 млн долл., с учетом обычных оборотных средств и других корректировок, за приобретение портфеля игровой периферии HyperX. Kingston сохранит продукты DRAM, флеш-устройства и SSD для геймеров и энтузиастов. Ожидается, что приобретение приведет к увеличению прибыли HP не по GAAP в первый полный год после закрытия. Ожидается, что сделка будет закрыта во втором календарном квартале 2021 года, после проверки регулирующими органами и проведения других обычных процедур.

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