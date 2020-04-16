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Hikvision представляет новую линейку светодиодных панелей

16 апреля 2020 г., 14:05
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Компания Hikvision, один из ведущих мировых поставщиков видекамер для наблюдений и обеспечения безопасности, представила полную линейку светодиодных дисплеев.

В ассортименте продукции Hikvision, разрабатываемой и производимой собственными силами компании, представлены панели с малым шагом пикселя для использования в помещениях, стационарные панели для внутренней и наружной установки, изделия с применением "прозрачных" LED-технологий.

Новые LED-панели от Hikvision разработаны для удовлетвтрения растущего спроса на подобные изделия со стороны предприятий и организаций сферы общественной безопасности, рекламных компаний и развлекательного сектора. Новинки представляют собой идеальные решения для центров мониторинга, конференц-залов, наружной и внутренней цифровой рекламы, трансляций спортивных мероприятий и других прикладных сценариев.

Особо подчеркивается, что светодиодные панели от Hikvision, оснащенные первоклассными технологиями рендеринга изображений. обеспечивают максимально реалистичную "картинку" в высоком разрешении. Благодаря уникальной технологии обработки изображений Pix Master, эти дисплеи характеризуются повышенной четкостью, динамичным контрастом, цвето насыщенностью и яркостью изображения под любым углом обзора.

В число других характеристик новой линейки входят:

  • Дистанционное управление: пользователи могут управлять дисплеями в удаленном режиме с помощью простой в использовании многофункциональной платы;
  • Переключение режимов цветовой температуры одним нажатием: поддержка переключения одним нажатием позволяет изменять изображение, адаптируя его под буквально любой сценарий;
  • Автоматическое удаление влаги: данная функция снижает коэффициент отказов светодиодных элементов в среднем на 30%, эффективно продлевая срок службы каждой панели;
  • Фильтр синего: преобразование 90% синего света в низкоэнергетическое излучение бережно и эффективно защищает глаза зрителей.
  • Кроме того, благодаря стандартизированной конструкции, LED-экраны от Hikvision упрощают процесс "сращивания" нескольких панелей, обеспечивая простоту в монтаже и техническом обслуживании, а также поддерживая распространенные форматы разрешения 1080p и 4K с точным пропорционированием.

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