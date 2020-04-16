Мировой рынок ИТ-услуг ожидает сокращение

16 апреля 2020 г., 13:15

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Согласно подсчетам аналитиков из IDC, в 2019 г. мировой рынок ИТ- и бизнес-услуг вырос на 5% «YoY». Таким образом, в актив занесен второй кряду год роста.

Тем не менее, вследствие пандемии коронавируса, уже вызвавшей наиболее глубокий со времен Второй мировой войны кризис в экономике, аналитики ожидают снижение расходов по итогам 2020 г. на 1,1% «YoY». По итогам будущего года предсказывается осторожный рост в пределах 1%. Реальный мировой ВВП сократится в 2020 г. более чем на 2%.

После роста на 5,2%, в 2020 г. крупнейший локальный рынок услуг — американский — сократился на 0,2%. Однако уже в 2021 г. возможно его заметное восстановление при росте на 3% «YoY».

Страны EMEA после роста по итогам 2019 г. в размере 4,4%, упадут в расходах на 4,3%. Расходы на ИТ- и бизнес-услуги в Центральной и Восточной Европе снизятся в ожидании рецессии из-за продолжительного приостановления производства и прочих бизнес-процессов. Рынок, РФ, на который приходится треть рынка ЦВЕ, в этом году сократится на 20% вследствие резкого снижения нефтяных доходов.

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