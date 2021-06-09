Hikvision выпускает первую IP-камеру ColorVu в формате 4K

9 июня 2021 г., 15:55

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Компания Hikvision анонсировала выход первой сетевой камерs ColorVu с ультравысоким разрешением 4К.



Как сообщается, модель DS-2CD2087G2-LU обладает высокой светочувствительностью (0.0005 лк), а также поддерживает фирменную технологию компании AcuSense. С ее помощью камера эффективно справляется с задачей классификации объектов и сокращения ложных срабатываний тревоги в условиях недостаточного освещения.



Отмечается, что в обычных системах видеонаблюдения из-за технологических ограничений с увеличением разрешения существенно снижаются показатели светочувствительности камер, как результат – работа систем видеомониторинга в сложных условиях освещения становится неэффективной. Камеры Hikvision с технологией ColorVu оснащены объективом с супердиафрагмой (F1.0) и большой матрицей (1/1.2”) – с их помощью сохраняется высокий уровень чувствительности даже при работе в 4К. Анонсированная камера также имеет широкий динамический диапазон (130 дБ WDR) и оборудована неослепляющей LED-подсветкой, которую можно использовать для дополнительного освещения.



Ключевым преимуществом камеры ColorVu DS-2CD2087G2-LU по сравнению с конкурирующими решениями, является высокий уровень детализации и яркости изображения. Эффективность работы системы видеонаблюдения повышается не только за счет оптимальных параметров угла обзора по вертикали и по горизонтали, но и благодаря функциям цифрового зумирования и детализации. Это позволяет использовать 4K-новинку для видеомониторинга больших площадей - одна такая камера может заменить несколько обычных устройств, и, как следствие, снизить затраты на приобретение и обслуживание системы безопасности.

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