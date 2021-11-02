Квартальный доход Hikvision вырос на 22,41% до 3,4 млрд долл.

2 ноября 2021 г., 16:45

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Компания Hikvision опубликовала финансовый отчет за III квартал 2021 года



Компания Hikvision, крупнейший мировой разработчик и производитель комплексных систем видеомониторинга, опубликовала финансовую отчетность за III квартал 2021 года.



Сообщается, что выручка компании за этот период составила 21,73 млрд юаней (3,4 млрд долл.), что на 22,41% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Чистая прибыль за третий квартал составила 4,48 млрд юаней (700 млн долл.), продемонстрировав за год рост на 17,54%.



За девять месяцев нынешнего года совокупный доход Hikvision составил 55,63 млрд юаней (8,69 млрд долл.), что почти на треть (32,38%) выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль за три прошедших квартала увеличилась на 29,94% и составила 10,97 млрд юаней (1,71 млрд долл.).



Подчеркивается, что Hikvision продолжает реализацию стратегии по расширению продуктового портфеля, а также ассортимента комплексных решений для различных вертикалей рынка. Особое внимание компания уделяет созданию дополнительных ценностей для клиентов, развивая направление интеллектуальной аналитики, решений для автоматизации, программных продуктов для управления комплексными системами.

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