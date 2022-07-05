Хакери вкрали дані мільярда громадян Китаю

5 июля 2022 г., 10:35

Як повідомляє Bloomberg, зловмисникам вдалося зломати базу даних поліції Шанхая та продають дані мільярда громадян Китаю. Вважається, що це найбільший злом в історії країни.



Інформація про крадіжку даних зʼявилась на одному закритому онлайн-форумі, де з анонімного екаунта запропонували близько 23 ТБ вкрадених даних, включаючи імена, адреси, місця народження, посвідчення особи, номери телефонів та інформацію. Ціна лота - 10 біткойнів, майже 200 тис дол.



Не зовсім ясно, як хакери отримали доступ до серверів поліції Шанхая. Одна з гіпотез, полягає у тому, що до злому причетний сторонній партнер з підтримки хмарної інфраструктури.



Влада Шанхаю публічно не відреагувала на анонсування злому та ніяк не коментує запити по цьому питанню.

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