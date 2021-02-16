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Экспорт услуг Tet в 2020 году вырос на 41% до 39,8 млн евро

16 февраля 2021 г., 15:35
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Латвийский ИТ-интегратор Tet (ранее Lattelecom), представляющий в Украине услуги облачных технологий, кибербезопасности, GDPR-аудита и других IT-решений, подвел финансовые итоги 2020 года. Сообщается, что общий оборот Tet достиг 222,6 млн евро, из которых на экспорт (в том числе и Украину) пришлось 39,8 млн евро — на 41% больше, чем в 2019 году.

В 2020 году компания Tet сосредоточилась на улучшении уровня услуг и опыта клиентов, а также на своей цифровой трансформации. В результате ее общий показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) составил 65,6 млн евро.

Компания продолжала развивать и инвестировать в свои ЦОДы: в 2020 году оборот дата-центров Tet вырос на 4%. Успешным стало и бизнес-направление облачных услуг — в прошлом году его оборот увеличился на 10%.

«Как и другие компании и общество в целом, Tet в 2020 году адаптировалась и перестроила свою деятельность, особенно в сферах образования и СМИ, на которые особенно повлияли ограничения. Мы продолжали развиваться — в частности, запустили несколько масштабных проектов, которые представим обществу в 2021 году. Мы предложим зрителям инновационную развлекательную платформу Tet+, улучшим опыт клиентов в интернете, построим новый центр данных и разработаем платформу облачных вычислений для бизнеса, одновременно продолжая работать над цифровой трансформацией и модернизацией», — говорит Улдис Татарчук, председатель правления Tet.

В целом в 2020 году наибольший рост среди услуг Tet продемонстрировали: обслуживание компьютерной техники (+35%), OTT-платформа Shortcut (+32%), строительство оптических сетей в Германии (+17%) и интернет-магазин Tet (+12%). Популярными оставались и услуги данных (+3%), и продажи оборудования (+8%).

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