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Государственные расходы на IoT в 2020 г. превысят 15 млрд долл.

6 октября 2020 г., 14:55
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Государственные расходы на IoT в 2020 г. превысят 15 млрд долл.

Общемировые государственные расходы на различные конечные точки концепции Интернета вещей (IoT) уже в нынешнем году принесут рынку электроники и коммуникаций по меньшей мере 14,7 млрд долл., — сообщает Gartner.

Пандемия COVID-19 существенно замедлила темпы роста расходов — ожидаемая позитивная динамика в 2020 г. вряд ли превысит 6% «YoY». Тем не менее, правительства многих стран продолжают внедрять решения на базе IoT для улучшения безопасности собственных граждан. Наиболее крупными в части правительственных расходов на IoT в 2020 г. обещают стать решения для внешнего наблюдения, призванные улучшить криминогенную обстановку. Как ожидается, по итогам этого года в мире будет насчитываться не менее 8 камер наблюдения на каждую тысячу человек, тогда как годом ранее это показатель составлял шесть камер. Кроме того, крайне востребованными останутся системы умного уличного освещения, интеллектуального управления дорожным движением.

Прогнозируется, что в 2020 г. почти половина (48%) глобальных расходов на электронику и коммуникации будут совершены государственными структурами Большого Китая. На долю правительств США и Западной Европы придется 16% и 15% расходов соответственно.

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