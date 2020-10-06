AOC 16T2 — портативный сенсорный 15-дюймовый монитор

6 октября 2020 г., 15:25

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Компания AOC представила новый портативный сенсорный монитор 16T2 с возможностью подключения по USB-C или через порт Micro HDMI. Новинка оснащена IPS-панелью с диагональю 15,6 дюйма и разрешением Full HD. Благодаря встроенной батарее емкостью 8000 мАч, 16T2 можно использовать в дороге. Устройство также может служить внешним аккумулятором и заряжать смартфон. Производитель продвигает новинку, как инструмент для мобильных бизнес-пользователей, а также геймеров, студентов, ИТ-администраторов, владельцев малого бизнеса, сборщиков ПК и энтузиастов.

Пользователи уже оценили, как использование нескольких мониторов одновременно увеличивает производительность и комфорт. Благодаря 16T2 это стало возможным и в мобильной обстановке, с бонусом в виде 10-точечного сенсорного ввода (сертифицирован для Windows 10). Гладкая алюминиевая отделка делает AOC 16T2 похожим на планшет.

«Портативные мониторы — один из самых быстрорастущих технологических рынков в Европе, и компания AOC понимает необходимость таких удобных продуктов для дома, офиса и, что наиболее важно, для мобильной работы. 16T2 — идеальное гибкое решение для тех, чья работа или развлечения требуют больше экранной площади, где бы они ни находились», — говорит Сезар Акоста (Cesar Acosta), продуктовый менеджер по сенсорным экранам и аксессуарам AOC International Europe.

Благодаря двум портам USB-C и разъёму Micro HDMI, новый портативный монитор можно подключать как к устаревшим, так и к современным компьютерам. Чтобы активировать сенсорный экран при подключении через Micro HDMI, достаточно подключить монитор к разъёму USB-A/C ПК при помощи входящего в комплект кабеля USB-C. 16T2 также оборудован двумя встроенными стереодинамиками мощностью 1 Вт.

Монитор 16T2 можно использовать в качестве дополнительного аккумулятора, причём как во включённом, так и в выключенном состоянии. При подключении к сети с помощью адаптера USB-C, 16T2 может заряжать себя и подключенный смартфон одновременно. Два разъёма USB-C с обеих сторон позволяют заряжать устройство через левый и передавать сигнал дисплея через правый, или наоборот. Таким образом можно гибко регулировать необходимую комплектацию рабочего места.

Монитор AOC 16T2 появится в продаже в конце октябре 2020 года по ориентировочной цене 10599 грн.

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