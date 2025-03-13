Google представила сімейство доступних та легких АІ-моделей Gemma 3

13 марта 2025 г., 17:28

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Компанія Google анонсувала вихід наступного покоління свого сімейства «легких» моделей Gemma з відкритим вихідним кодом, які можуть працювати на одному графічному процесорі.

Нові моделі Gemma 3 доступні в різних розмірах - розробники можуть вибирати між 1 мільярдом, 4 мільярдами, 12 мільярдами і 27 мільярдами параметрів. Це дозволяє інженерам і розробникам АІ підібрати найкращу модель відповідно до апаратного забезпечення та потреб у продуктивності.

Зазначається, технологія в основі Gemma, базується на тих самих дослідженнях, що й для моделі Gemini 2, яка є найскладнішою та найпотужнішою моделлю, яку має Google на цей момент.

Gemma 3 здатна забезпечити високу продуктивність для свого розміру, перевершуючи більші моделі, такі як Llama-405B, DeepSeek-V3 і o3-mini від OpenAI, в попередніх оцінках LMArena.

Навіть якщо Gemma працює на одному пристрої або графічному процесорі, вона забезпечує достатньо потужності для розробників, щоб створювати додатки зі штучним інтелектом з мультимодальними можливостями та розширеними текстовими і візуальними міркуваннями. Модель має контекстне вікно на 128 000 токенів, що означає, що вона може обробляти близько 30 зображень з високою роздільною здатністю, 300-сторінкову книгу або годинне відео. Це можна порівняти з довжиною контекстного вікна OpenAI GPT-4o.

З анонсом Gemma 3, компанія також анонсувала ShieldGemma 2, варіант з 4 мільярдами параметрів, який може перевіряти зображення на безпеку.

ShieldGemma дозволяє розробникам створювати додатки, які можуть перевіряти завантажені зображення на наявність потенційно небезпечного контенту. Модель виводить позначки безпеки за трьома різними категоріями, такими як «небезпечний вміст», «відверто сексуальний» і «насильство».

Компанія заявила, що Gemma 3 вже можна викростовувати - найпростіший спосіб з допомогою Google AI Studio.

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