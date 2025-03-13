Гібридний ноутбук оснащений вбудованим рідинним охолодженням

13 марта 2025 г., 16:35

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На Kickstarter з'явився новий гібридний ноутбук, що отримав назву UHPILCL (Ultra High Performance Integration Liquid Cooled Laptop) - новий ігровий ноутбук із вбудованим рідинним охолодженням.



Творці цього рішення стверджують, що UHPILCL підтримує стандартну материнську плату ITX і в ньому може бути модернізовано ОЗП, SSD, GPU, CPU. Примітно, що CPU і GPU охолоджуються водою за допомогою спеціальних радіаторів і налаштовуватимуться залежно від дизайну GPU і графічного процесора. До складу платформи входить 17,3-дюймовий 3K 120 Гц WLED-дисплей зі співвідношенням сторін 21:10.





На вибір пропонуються дві моделі нового гібридного ноутбука: T1000 і T1000 SUPER, причому T1000 SUPER підтримує до 735 Вт тепловідведення між CPU і GPU, крім того, він товстіший, ніж звичайний T1000, і важить 5,2 кг.





В описі концепту йдеться про те, що в UHPILCL реалізовано «гібридну комп'ютерну технологію», завдяки якій гібридний ноутбук розділяється на дві частини: високопродуктивний ПК настільного класу, але ви можете перемкнутися на малопотужний мобільний варіант, який має працювати до 3 годин від вбудованого акумулятора.





UHPILCL підтримує всі процесори AMD у виконанні AM5 (аж до щойно випущеного Ryzen 9 9950X3D) і чипи Intel 12-го, 13-го, 14-го і Core Ultra поколінь. Що стосується графічного процесора, то тут є звичайний слот PCIe x16 для будь-якої карти довжиною до 230 мм.







Команда пояснює: «Холодна головка CPU має використовуватися в поєднанні зі стандартною моделлю материнської плати ITX, з якою вона сумісна», а холодна головка GPU пояснюється так: «через невідповідність структури друкованої плати відеокарт різних брендів, кожна модель холодної головки для відеокарти відповідає певній моделі відеокарти».





Підтримується двоканальна пам'ять DDR5 об'ємом 16, 32 і 48 ГБ, можливе встановлення SSD до 32 ТБ.

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