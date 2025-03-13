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Технології проти кібератак: Головні виклики та стратегії захисту на Київському Міжнародному Форумі з Кібербезпеки 

13 марта 2025 г., 17:50
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Технології проти кібератак: Головні виклики та стратегії захисту на Київському Міжнародному Форумі з Кібербезпеки

Як Україна зміцнює цифровий захист обговорили на Київському Міжнародному Форумі з Кібербезпеки (Kyiv International Cyber Resilience Forum, KICRF) — провідному щорічному заході у галузі кібербезпеки України та Центрально-Східної Європи.
Форум, який традиційно об'єднує експертів з кібербезпеки, представників державного сектору, бізнесу та міжнародних організацій, є ключовим майданчиком для обговорення стратегій захисту від кібератак і формування спільних дій щодо протидії глобальним цифровим загрозам.
 
Особлива увага цьогорічного форуму спрямована на виклики, що постали перед Україною в умовах агресивних хакерських атак з боку Росії. В рамках заходу відбулася панельна дискусія «Поле кібербитви: як Україна протистоїть російській хакерській атаці», у якій взяли участь провідні експерти з кібербезпеки. Спікерами дискусії стали Євген Владіміров, директор Центру кібербезпеки Національної академії Служби безпеки України; Валерій Кулик-Куличенко, заступник Голови Укртрансбезпеки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації; Роман Соболь, заступник директора департаменту безпеки НАК «Нафтогаз України»; Сергій Галаган, член правління НЕК «Укренерго» та  Артем Скрипник, CEO Favbet Tech.
 Технології проти кібератак: Головні виклики та стратегії захисту на Київському Міжнародному Форумі з Кібербезпеки

Панельна дискусія KICRF за участі Євгена Владімірова, Артема Скрипника, Романа Соболя, Валерія Кулика-Куличенко та Сергія Галагана

 

«В умовах сучасної кібервійни ми розуміємо, що кожна українська компанія, кожен державний орган є потенційною мішенню. За останні два роки ми зіткнулися з безпрецедентним зростанням кількості та складності атак, та водночас — отримали безцінний досвід, який варто поширювати та масштабувати. Саме тому FAVBET Tech сьогодні бере участь у KICRF та разом з іншими компаніями працює над розвитком кіберстійкості України», — зазначив Артем Скрипник.
 
Цього року IT-компанія FAVBET Tech підтримала захід та стала партнером KICRF, що є продовженням зусиль з розвитку кібербезпеки в Україні та розширення співпраці для боротьби з цифровими загрозами. З 2022 року компанія є частиною української цифрової армії, бере участь у розробці ПЗ для потреб війська, а з 2024 — є партнером ГО «Кіберполк», що займається військово-інформаційними операціями та підготовкою фахівців з кібербезпеки.

Технології проти кібератак: Головні виклики та стратегії захисту на Київському Міжнародному Форумі з Кібербезпеки

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