Google открыла Tapas, ИИ-систему обработки голосовых запросов к базам данных

4 мая 2020 г., 16:35

0

Tweet

Компания Google на прошлой неделе объявила об открытии исходного кода системы искусственного интеллекта Tapas, которая позволяет обращаться к электронной таблице или к реляционной базе данных на естественном языке. Tapas базируется на технологии обработки естественного языка BERT, которая применяется в поисковом движке Google.

Существенная часть накопленной во всем мире информации организована в строки и колонки, иначе говоря является реляционной. Для того, чтобы работать с ней, до сих пор приходилось, как правило, либо прокручивать таблицу на экране вручную, либо составлять запросы на языке SQL. Возможность формулировать свои запросы на естественном языке значительно упрощает жизнь пользователям, поэтому данная технология активно внедряется Google и другими игроками рынка аналитики.

Поисковый гигант сообщил, что обучил ИИ-модель Tapas на 6,2 миллионах таблиц из англоязычной версии Википедии. Тестирование на трёх эталонных массивах данных показало, что нейронная сеть Tapas предоставляет более точные или сопоставимые результаты в сравнении с конкурирующими открытыми алгоритмами анализа реляционных данных.

Технология BERT обеспечивает более высокую точность, поскольку позволяет ИИ анализировать текстовую последовательность не только справа-налево или слева-направо, как это обычно практикуют, но с двух сторон одновременно. Та версия, которую Google применила в Tapas, позволяет ИИ принимать во внимание не только вопрос пользователя и запрашиваемые данные, но и структуру реляционных таблиц, в которых хранится нужная информация. Кроме того, Tapas способна выполнять базовые вычисления, например, на основании результатов продаж рассчитывать среднюю прибыль по трём самым популярным продуктам.

Предполагается, что в дальнейшем Google расширит использование Tapas в своих продуктах. С её помощью компания может, например, усовершенствовать редактор электронных таблиц, Sheets, сейчас предоставляющий ограниченную поддержку естественного языка через функцию Explore, а также улучшить способности голосового помощника Google Assistant отвечать на произвольно формулируемые вопросы.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации