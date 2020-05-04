 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 18 (1214)

26.04 - 03.05

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

На рынке смартфонов — крупнейший в истории провал

4 мая 2020 г., 15:55
0 
 
На рынке смартфонов — крупнейший в истории провал

В первом квартале на мировой рынок отгружено 275,8 млн смартфонов, сообщает IDC. В годовом сравнении негативная динамика достигла 11,7%, что является крупнейшим спадом за историю развития отрасли.

Сложившаяся ситуация не стала сюрпризом для рыночных наблюдателей и связывается с пандемией коронавируса и вызванной ею остановкой производства в Китае. Крупнейший рынок сбыта — китайский — просел на 20,3%, не менее существенно сбавили обороты США (-16,1%) и Западная Европа (-20%).

Несмотря на спад в размере 18,9%, Samsung сохранила верхнюю строчку рейтинга. На руку вендору сыграли успешная серия А, а также запуск премиум-модели с поддержкой 5G — S20. Во втором полугодии особые ставки делаются на новые премиум-устройств Note 20 и Fold 2. Huawei частично сгладила квартальный провал за счет удешевления моделей Mate 30, P30, а также Honor V30 и 9X, однако усилий оказалось недостаточно и, как следствие, спад поставок в размере 17,8%. Apple сократила поставки лишь на 0,4%, что стало возможным благодаря успеху семейства iPhone 11. В дальнейшем ощутимую поддержку вендору способен оказать обновление недорогой версии SE. Доля Xiaomi впервые преодолела рубеж в 10%, чему поспособствовали успехи на индийском рынке. В Тор-5 вернулась vivo, причем вендор показал лучший прирост поставок и помог в этом также рынок Индии.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  