На рынке смартфонов — крупнейший в истории провал

4 мая 2020 г., 15:55

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В первом квартале на мировой рынок отгружено 275,8 млн смартфонов, сообщает IDC. В годовом сравнении негативная динамика достигла 11,7%, что является крупнейшим спадом за историю развития отрасли.

Сложившаяся ситуация не стала сюрпризом для рыночных наблюдателей и связывается с пандемией коронавируса и вызванной ею остановкой производства в Китае. Крупнейший рынок сбыта — китайский — просел на 20,3%, не менее существенно сбавили обороты США (-16,1%) и Западная Европа (-20%).

Несмотря на спад в размере 18,9%, Samsung сохранила верхнюю строчку рейтинга. На руку вендору сыграли успешная серия А, а также запуск премиум-модели с поддержкой 5G — S20. Во втором полугодии особые ставки делаются на новые премиум-устройств Note 20 и Fold 2. Huawei частично сгладила квартальный провал за счет удешевления моделей Mate 30, P30, а также Honor V30 и 9X, однако усилий оказалось недостаточно и, как следствие, спад поставок в размере 17,8%. Apple сократила поставки лишь на 0,4%, что стало возможным благодаря успеху семейства iPhone 11. В дальнейшем ощутимую поддержку вендору способен оказать обновление недорогой версии SE. Доля Xiaomi впервые преодолела рубеж в 10%, чему поспособствовали успехи на индийском рынке. В Тор-5 вернулась vivo, причем вендор показал лучший прирост поставок и помог в этом также рынок Индии.

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