Нові смартфони Huawei Pura 80 оснащені телеоб'єктивом з перемиканням

11 июня 2025 г., 15:25

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Компанія Huawei провела презентацію своїх останніх флагманських смартфонів серії Pura 80, куди увійшли чотири моделі – Pura 80, 80 Pro, 80 Pro+ та Pura 80 Ultra.



На заході Юй Чендун (Yu Chengdong), голова підрозділу Huawei smart devices, повідомив, що компанія інвестувала в дослідження та розробки загалом 173 млрд дол. за останні 10 років. Витрати на R&D досягли 25 млрд дол. у 2024 році, що становить близько 20% від загального річного доходу. І ці значні інвестиції в дослідження допомогли подолати такі проблеми, як придбання чипсетів для нових пристроїв, у тому числі серії Huawei Pura 80.



Що стосується особливостей новинок, то Pura 80 Pro, Pro+ та Ultra постачаються з круглою рамкою та багатошаровим виступом камери, тоді як стандартна версія має плоский вигляд.



Модель Pura 80 оснащена 6,6-дюймовою плоскою OLED-панеллю, а моделі Pro, Pro+ та Ultra – 6,8-дюймовою вигнутою панеллю. Дисплей забезпечує пікову яскравість 3000 ніт, підтримку адаптивної частоти оновлення 1-120 Гц, відображення 1,07 млрд відтінків, широку гамму кольорів P3, щільність зображення 460 ppi і високу якість динамічного контенту HDR.



У лінійці використовується надвелика основна камера RYYB з роздільною здатністю 50 Мп і розміром один дюйм, яка покращила обробку даних зображення в реальному часі до 200% в порівнянні з попередніми моделями Pura. Сенсор має покращені можливості шумопридушення AI та посилення кольору зображення.





Модель Ultra має найпотужніші можливості камери з технологією потрійного злиття в реальному часі TCG. Вона збільшує динамічний діапазон до найвищих 16EV, що дозволяє телефону розпізнавати практично будь-які умови освітлення та зберігати їх максимально реалістично.





Смартфон також став першим у галузі, випущеним з двооб'єктивною телефотокамерою, що перемикається. Камера має два дзеркала всередині, що підтримують 3,7x і 9,4x подвійні оптичні фокусні відстані (варіюються між 13 мм, 22,5 мм, 83 мм, 212 мм). Повідомляється, що ця технологія збільшила оптичний діапазон на 129% порівняно з Pura 70 Ultra.





У серії Pura 80 з'явилася HarmonyOS NEXT, власна операційна система Huawei. Більше того, програмне забезпечення має різні системні ефекти спеціально розроблені для флагманської лінійки, такі як мобільні теми. Телефон має 36-відсоткове покращення загальної продуктивності з новим двигуном Ark.



Три старші моделі оснащені акумулятором ємністю 5700 мАг і підтримують надшвидку провідну зарядку 100 Вт та бездротову зарядку 80 Вт. Стандартна версія постачається з акумулятором на 5600 мАч з провідною зарядкою 66 Вт та бездротовою зарядкою 50 Вт.



Pura 80 Pro коштує від $904, версія Pro – від $1110, а версія Ultra – від $1390.

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