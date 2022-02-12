Гонка за лидерство в 6G

12 февраля 2022 г., 18:05

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По словам пекинской исследовательской группы, экспериментальный беспроводный канал, установленный на территории Зимних Олимпийских игр, может одновременно транслировать более 10 000 прямых видеотрансляций высокой четкости.

«Речь идет о введении нового физического измерения, которое может привести к совершенно новому миру с почти неограниченными возможностями», — считает исследователь 6G.

Китайские ученые говорят, что они достигли рекордной скорости потоковой передачи данных с помощью революционной технологии, которая может помочь Китаю стать лидером в глобальной гонке за беспроводную связь следующего поколения, или 6G.

Используя вихревые миллиметровые волны, форму чрезвычайно высокочастотной радиоволны с быстро меняющимся вращением, исследователи передали 1 ТБ данных на расстояние 1 км за секунду.

Вихревые волны, в отличие от всего, что было в радиосвязи за последнее столетие, добавили «новое измерение в беспроводную передачу», заявили Чжан (Zhang) и его сотрудники из Shanghai Jiao Tong University и China Unicom.

Они сказали, что эксперимент показал, что Китай «лидирует в мире в исследованиях потенциальных ключевых технологий для 6G».

Существующие мобильные устройства используют для связи электромагнитные волны, которые распространяются подобно ряби в пруду. Информация представлена с математической точки зрения только в двух измерениях. Вихревая электромагнитная волна имеет трехмерную форму наподобие смерча.

Дополнительная информация может быть закодирована в вихревом, или в орбитальном угловом моменте этих волн, что значительно увеличивает пропускную способность связи. Технология мобильной передачи 6G, достигнутая в китайской лаборатории, в 10-20 раз быстрее, чем 5G.

Исследователи в Европе провели самые ранние коммуникационные эксперименты с использованием вихревых волн в 1990-х годах. В 2020 г. команда японской компании Nippon Telegraph and Telephone достигла скорости 200 Гбит/с на расстоянии 10 м.

Основная проблема заключается в том, что размер вихревых волн увеличивается с расстоянием, а ослабление сигнала затрудняет высокоскоростную передачу данных.

Китайская команда создала уникальный передатчик для создания более сфокусированного вихревого луча, заставляющего волны вращаться в трех разных режимах, чтобы нести больше информации, и разработала высокопроизводительное приемное устройство, которое могло бы собирать и декодировать огромное количество данных за долю секунды. Эксперимент в Пекине может стать «началом революции» в коммуникационных технологиях.

«Самое интересное — это не только скорость. Речь идет о введении нового физического измерения, которое может привести к совершенно новому миру с почти неограниченными возможностями», — сказал исследователь, попросивший не называть его имени, поскольку он участвовал в конфиденциальных исследовательских проектах с крупнейшими телекоммуникационными компаниями Китая.

По его словам, коммерческое развертывание 6G ожидается к 2030 году, но военные могут внедрить эту технологию раньше, потому что «они больше заботятся о производительности, чем о стоимости».

Команда Чжана сказала, что в их эксперименте использовался диапазон W, радиочастоту, используемую в военных целях. В 2018 году они установили вихревую волновую связь между самолетом и наземной станцией на расстояние 172 км, что остается мировым рекордом.

Команда Цинхуа также создает прототип квантового радара, использующего аналогичную технологию, которая может точно обнаруживать самолеты-невидимки.

Исследовательская группа в Тяньцзине в прошлом месяце заявила, что она разработала терагерцовый передатчик, еще один технологический подход к 6G, для китайской программы гиперзвукового оружия.

Соединенные Штаты и Япония объявили о программе стоимостью 4,5 млрд. долл. в апреле прошлого года в качестве совместных усилий по противодействию быстрому прогрессу Китая в технологии 6G.

Команда заявила, что результаты их эксперимента показали, что Китай «лидирует в мире» в исследованиях потенциальных технологий 6G



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