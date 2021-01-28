Голубые перовскитные LED удалось сделать стабильными и эффективными

28 января 2021 г., 13:35

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На освещение приходится примерно 20% мирового потребления электроэнергии, но этот показатель можно было бы снизить до 5%, если все источники света заменить на светодиодные. Однако осуществить такой переход в глобальных масштабах мешает то, что сине-белые светодиоды, которые используются в настоящее время, сложны в производстве и дороги.

Более дешёвой и экологичной альтернативой традиционным LED как в осветительной технике, так и в компьютерных мониторах могли бы стать светодиоды на галоидных перовскитах. Зеленые и красные перовскитные светодиоды (PeLED) уже созданы, трудности возникли с разработкой одновременно стабильных и эффективных голубых светодиодов, без которых невозможно получить источники белого света

Совершить прорыв в этом направлении удалось исследовательской группе в Университете Линчёпинга (Швеция) в сотрудничестве с коллегами из Великобритании, Германии, Китая и Дании. Синтезированные ими галоидные перовскиты дают стабильное излучение в диапазоне длин волн 451–490 нанометров, что соответствует цветам от темно-синего до небесно-голубого.

В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, исследователи рассказали, как им удалось решить проблему цветового дрейфа (когда синий светодиод становится зелёным во время работы), контролируя динамику кристаллизации плёнки при создании перовскита.

Авторы также показали, что стабильные перовскиты с требуемым количеством хлоридов могут быть созданы с помощью «методики паровой кристаллизации». Полученные синие PeLED продемонстрировали эффективность работы до 11% — одну из самых высоких, достигнутых до сих пор.

Эти достижения шведских инженеров открывают путь к созданию стабильных перовскитных сплавов не только для светодиодов, но и для солнечных элементов.

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