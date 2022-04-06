GM та Honda гуртуються проти Tesla

6 апреля 2022 г., 15:25

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Як повідомляє Reuters, General Motors та Honda Motor заявили у вівторок, що вони розроблять серію електромобілів у нижчому ціновому діапазоні, які будуть базуватись на новій спільній платформі.



Це дозволить виробляти мільйони автомобілів та к 2027 р компанії спробують обійти Tesla у продажах.



Оголошення двох автогігантів розширює плани GM розпочати виробництво двох електричних позашляховиків для Honda, починаючи з 2024 року – Honda Prologue та моделі Acura.



Автовиробники заявили, що нова угода стосується «доступних» електромобілів, включаючи компактні кросовери, побудовані з використанням акумуляторної технології GM Ultium. Підкреслюється, що компактні кросовери є найбільшім автомобільним сегментом у світі з річними обсягами понад 13 мільйонів автомобілів.



Компанії відмовилися повідомити, скільки вони інвестують у рамках нової співпраці.



Головний виконавчий директор GM Мері Барра (Mary Barra) заявила у вівторок на заході Axios, що ціни на нові моделі будуть нижче 30 тис доларів, запланованих на електричний позашляховик Chevrolet Equinox. Вона сказала, що нові дешеві авто стануть «доступними електромобілями».



«У нас є дуже важлива мета... до середини десятиліття, до 2025 року, ми продамо більше електромобілів у США, ніж будь-хто інший, і для цього вам потрібно мати портфель транспортних засобів», – заявила Барра, зазначивши, що GM планує широкий асортимент від малих до великих електромобілів. «Ми, безумовно, зможемо масштабувати моделі і можемо зробити це швидко», акцентувала CEO GM.



Компанії повідомили, що вони також обговорюють майбутнє співробітництво з використанням акумуляторних технологій для електромобілів, щоб знизити витрати.



Анонсована угода є частиною прагнення GM досягти вуглецевої нейтральності у своїх глобальних продуктах і операціях до 2040 року і виключити викиди з вихлопних труб від легкових автомобілів у Сполучених Штатах до 2035 року.



Honda заявила, що прагне досягти вуглецевої нейтральності на глобальній основі до 2050 року.



Японський виробник автомобілів володіє часткою в дочірній компанії GM Cruise для самокерованих автомобілів, і автовиробники спільно розробляють автономний електромобіль Cruise Origin. Компанії також мають спільне підприємство з розробки та виробництва водневих паливних елементів на заводі в Браунстауні, штат Мічиган.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист