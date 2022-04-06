Bolt за підтримки Visa спрямували 4 млн гривень на допомогу українцям

6 апреля 2022 г., 16:05

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З початку війни в Україні локальні команди Bolt та Visa об’єдналися задля допомоги цивільному населенню. Українські Команди Bolt, Bolt Food та Visa запустили низку спільних ініціатив, аби підтримати користувачів сервісу Bolt і Bolt Food та допомогти українцям.



З початку березня Bolt та Bolt Food за підтримки Visa в Україні вже виділили понад мільйон гривень для закупівлі та надання гуманітарної допомоги. Постраждалим українцям допомогли теплим флісовим одягом, продуктами першої необхідності, їжею та ліками. Для Visa це стало ще одним локальним напрямком надання гуманітарної допомоги.



З 1 квітня 2022 року 5 % від суми замовлення з кожної транзакції у додатках Bolt та Bolt Food при розрахунках картками Visa на території України будуть передані на гуманітарні потреби українців та волонтерів.



Окрім цього Bolt Food за підтримки Visa в Україні виділили понад 300 тис. гривень та передадуть їх на допомогу українцям, які цього потребують.



Також для всіх українців, які наразі за кордоном, будуть діяти промокоди на загальну суму більше 3 млн гривень. Їх можна буде використати для замовлення авто в додатку Bolt, якщо ви здійснюєте його за допомогою консьєрж-сервісу Visa. Промокоди будуть діяти у всіх країнах Європи, де представлений сервіс Bolt.



«Команда Bolt не зупиняє роботу в Україні. Ми вважаємо, що в умовах війни повинні й далі розвивати бізнес, таким чином підтримуючи економіку країни. Ще однією, не менш важливою для нас місією, є створення соціальних та волонтерських ініціатив з підтримки українців під час війни. Для цього ми продовжуємо співпрацювати з нашими постійними партнерами. Ми дуже вдячні команді Visa за співпрацю та впевнені, що разом зможемо допомагати ще швидше, якісніше та ефективніше», — коментує маркетинг-директор Bolt у країнах СНД та Східної Європи Сергій Костя.



«Visa спрямовує свої зусилля на забезпеченні надійності та безперебійності роботи фінансового сектору і цифрових платежів, а також наданню гуманітарної допомоги українцям. На додаток до фінансової допомоги, яку наш глобальний офіс надав UNICEF для гуманітарних потреб в Україні в березні, ми також спільно з нашими локальними партнерами, зокрема, з командою Bolt реалізовувати додаткові ініціативи: від прямої фінансової допомоги, до збору коштів на гуманітарну допомогу через користування цифровими сервісами Bolt при оплатах картками Visa», - підкреслила Світлана Чирва, віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні.



Компанії звертають увагу жщо кожен може долучитись до допомоги тим, хто цього потребує. Для цього потрібно прив'язати власну картку Visa до свого акаунту в додатку Bolt та Bolt Food та розрахуватися за послуги.

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