Глобальний Інтернет за крок від петабайта

15 сентября 2022 г., 14:23

+11

голос Tweet

Глобальна пропускна здатність інтернет-каналів наближається до петабайтного рівня - такого висновку дійшли аналітики TeleGeography.

Підготовлений TeleGeography звіт Global Internet Geography свідчить, що за 2022 рік глобальна смуга пропускання інтернет-каналів зросла на 22% і сягнула 997 Тбіт/c, а в перерахунку на останні чотири роки щорічне зростання становило 29%. Тому вже найближчим часом має бути подолана петабайтна позначка.

Що ж стосується трендів, то наразі спостерігається повернення до нормальної ситуації після різкого сплеску 2020 року, пов'язаного з пандемією.

Представлений звіт містить аналіз географічних відмінностей нарощування пропускної здатності інтернет-каналів. Виявляється, найдинамічніше цей процес відбувався в Африці, де за останні чотири роки спостерігався щорічний приріст на 44%. Дещо відстає Азія з показником 35% за той самий період.

Примітно, що зростання міжнародної пропускної здатності Інтернету та інтернет-трафіку залишається однаковим. Середній і піковий міжнародний інтернет-трафік у період з 2018 по 2022 рік зростає із середньорічним темпом у 30%, що лише трохи перевищує річний темп зростання пропускної спроможності у 29% за той самий період. Після сплеску трафіку 2020 року, що пов'язується з пандемією COVID-19, глобальне повернення до більш типових моделей використання призвело до зниження середнього та пікового коефіцієнтів використання. Зростання середнього трафіку знизилося з 47% у 2019-2020 роках до 29% у 2021-2022 роках, а зростання пікового трафіку знизилося з 46% до 28% за той самий період часу.

"Після бурхливого 2020 року, коли спостерігалися викликані пандемією стрибки обсягів і зміни в структурі інтернет-трафіку, оператори мереж повернулися до збільшення пропускної спроможності та більш виваженої організації трафіку", - сказав Пол Бродскі (Paul Brodsky), старший менеджер з досліджень компанії TeleGeography. "На підставі даних опитування, зібраних у десятків регіональних і глобальних мережевих операторів у всьому світі, стає зрозумілим, що пов'язане з COVID збільшення інтернет-трафіку і пропускної здатності було разовим явищем".

Глобальні середні та пікові коефіцієнти використання практично не змінилися порівняно з минулим роком і становили 26% та 45% відповідно у 2021 і 2022 роках. Щодо цін, то перехід провайдерів на переважно 100-гігабітні інтернет-магістралі продовжує знижувати середню вартість передавання трафіку. У семи найбільших містах-центрах світу ціни на 10 Гбіт/с впали на 16% у річному обчисленні з 2 кварталу 2019 року по 2 квартал 2022 року, а ціни на 100 Гбіт/с порти впали на 25%.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру