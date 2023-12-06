Глобальний дохід від NAND виріс на 2,9% в ІІІ кв.

6 декабря 2023 г., 10:35

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TrendForce повідомляє про кардинальні зміни на ринку флеш-пам'яті NAND у третьому кварталі 2023-го року, в першу чергу завдяки стратегічному рішенню Samsung скоротити виробництво.



Спочатку ринок був затьмарений невизначеністю щодо попиту кінцевих користувачів і побоюваннями щодо слабкого пікового сезону, що спонукало покупців прийняти консервативний підхід з низьким рівнем запасів і повільними закупівлями. Однак, коли лідери ринку, такі як Samsung, запровадили значні скорочення виробництва, ставлення покупців змінилося на більш агресивну стратегію закупівель в очікуванні скорочення пропозиції на ринку. Це призвело до стабілізації і навіть зростання контрактних цін на NAND Flash до кінця кварталу, що сприяло збільшенню поставок бітів на 3% у порівнянні з попереднім кварталом і досягненню загального доходу в розмірі 9,229 млрд дол., що становить приблизно 2,9% зростання.



Kioxia та Micron - єдині компанії, які знизили свої доходи в цьому кварталі, в той час, як Samsung зберегла свої високі показники. Попри млявий попит у серверному секторі, статки Samsung відновилися завдяки зростанню споживчої електроніки, особливо в сегменті високопродуктивних ПК і смартфонів. У III кв. Ця корейська компанія вийшла з кризи завдяки стратегічному поповненню запасів, а також зміщенню операційного фокуса на максимізацію прибутку. Це призвело до незначного зменшення на 1-3% об'єму у відвантажених бітах, але збільшення на 1-3% ASP, стабілізувавши дохід від NAND Flash у третьому кварталі на рівні 2,9 млрд дол.



У III кв. ASP компанії Kioxia збільшився на 3% завдяки відновленню контрактних цін на пластини та ранньому створенню стратегічних запасів клієнтами, які купують ноутбуки. Однак затримка замовлень від американських брендів смартфонів призвела до зниження відвантажених бітів на 10-15%, що спричинило падіння доходу від продажу NAND Flash до 1,34 млрд дол., що на 8,6% менше порівняно з попереднім кварталом.



Для Micron були характерні стабільні замовлення з боку секторів ПК і мобільних пристроїв, а також поповнення запасів SSD-накопичувачів деякими корпоративними клієнтами. Попри збереження обсягів поставок бітів у порівнянні з другим кварталом, падіння ASP на 15% призвело до незначного зниження доходу до 1,15 млрд дол., що на 5,2% менше, ніж у попередньому кварталі. Однак у IV кв. прогнозується більш динамічний сценарій, з повним відновленням контрактних цін і різким зростанням замовлень, зумовленим підвищенням цін, що дасть змогу Micron збільшити виторг більш ніж на 20% кв/кв.



Інші гіганти галузі, такі як SK Group (SK hynix & Solidigm) та WDC, опинилися на хвилі відновлення попиту на споживчу електроніку. SK Group, натхненна відновленням попиту на продукти великої ємності для ПК і смартфонів, підтримувала стабільне зростання поставок, завдяки чому дохід від продажів NAND Flash у третьому кварталі досяг 1,86 млрд дол., що на 11,9% більше, ніж у попередньому. WDC підтвердила цей успіх, зазначивши, що в третьому кварталі попит на ПК перевищив прогнози, а стійкий попит в мобільних та ігрових категоріях підкреслив ефективне зростання поставок бітів, зумовлене ціновими факторами, що дозволило збільшити дохід підрозділу NAND Flash до 1,556 млрд дол., що на 13% більше у порівнянні з попереднім кварталом.

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