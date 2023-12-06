Біткоїн вже здолав позначку 44 000 дол.

6 декабря 2023 г., 9:25

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За даними Coin Metrics, ціна біткоїна востаннє зросла більш ніж на 4% до 43794,99 доларів, продовживши зростання з попереднього дня. У якийсь момент торгівля навіть йшла на рівні 44903,45 доларів, що є найвищим показником з 7 квітня 2022 року.



За підсумками вівторка біткоїн виріс більш ніж на 160% за рік.



На вихідних біткоїн вперше з квітня 2022 року подолав позначку в 40 000 доларів, після того, як на початку листопада торгувався на рівні 34 000 доларів і поступово підіймався до нових максимумів цього року в проміжках між цими рівнями.



Як пише CNBC, оптимізм щодо ймовірності схвалення спотового біткоїн-біржового ETF у США став головною рушійною силою зростання біткоїна, яке розпочалося влітку. Хоча спочатку динаміка була нижчою, повідомлення про те, що потенційні емітенти біткоїн-ETF зустрілися з Комісією з цінних паперів і бірж США та отримали і врахували відгуки щодо своїх заявок на створення ETF, ще більше підігріли оптимізм інвесторів.



Широкий консенсус полягає в тому, що на початку 2024 року з'явиться біткоїн-біржовий ETF, який отримає зелене світло, виходячи з різних термінів відповіді SEC, які визначаються датами подачі заявок емітентами.



Крім того, нещодавнє врегулювання між Binance та Міністерством юстиції США наприкінці листопада широко розглядалося як основна перешкода, яку необхідно усунути в процесі очищення криптоіндустрії після FTX. Інвестори також з нетерпінням чекають халвінга біткоїна, яке, як очікується, відбудеться навесні 2024 року.

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