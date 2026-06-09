Intel отримала замовлення від Google на три мільйони тензорних чипів

9 июня 2026 г., 17:25

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Конгломерат Alphabet, який володіє компанією Google, розмістив велике замовлення у компанії Intel на виробництво понад трьох мільйонів власних тензорних процесорів, запуск якого заплановано на 2028 рік. Як повідомляє The Information, інформація надійшла від джерел, які мають безпосередній доступ до комерційних переговорів сторін.





Окрім цього, лідер ринку графічного обладнання Nvidia наразі проводить технічну оцінку можливостей використання виробничих потужностей Intel для створення нового передового процесора, який об'єднуватиме чотири окремі графічні кристали в єдину монолітну структуру. Хоча офіційного замовлення від цієї компанії поки що не надходило.





На тлі цих повідомлень вартість акцій Intel, згідно з даними Reuters, на торгах підскочила більш ніж на 9%, продовжуючи загальний річний тренд зростання компанії, який з початку року вже склав майже 169% завдяки очевидним ознакам стабілізації бізнесу.





Офіційні представники Intel відмовилися коментувати оприлюднену інформацію, тоді як пресслужби Alphabet та Nvidia не надали оперативних відповідей на журналістські запити. Потенційне замовлення на виробництво фірмових AI-чипів для Google здатне суттєво зміцнити позиції підрозділу Intel із контрактного випуску напівпровідників. Це відбувається в той період, коли компанія намагається повернути собі статус лідера світової літографії, втрачений на користь TSMC після багаторічних помилок колишнього керівництва. Поточний колосальний попит на апаратне забезпечення, спровокований глобальним бумом AI, призвів до того, що заводи тайванського гіганта не встигають забезпечувати ринок необхідними обсягами поставок, що змушує провідних розробників мікросхем шукати альтернативні варіанти. Технологічний аналітик компанії eMarketer Джейкоб Борн (Jacob Bourne) зазначив, що ця подія є прямим доказом прагнення найбільших AI-гравців диверсифікувати свої ланцюжки поставок, які наразі критично сконцентровані в Тайвані.





Від моменту, коли управління процесами переформатував новий виконавчий директор Ліп-Бу Тан (Lip-Bu Tan), компанія Intel змогла залучити мільярди доларів фінансових інвестицій від адміністрації Дональда Трампа, а також від компаній Nvidia та SoftBank. Додатково Intel уже підписала контракт із Tesla, яка стала першим великим комерційним клієнтом для її передового технологічного процесу наступного покоління 14A. Ця літографія буде використана для виробництва спеціалізованих чіпів для амбітного проєкту Ілона Маска під назвою Terafab, що являє собою надсучасний інфраструктурний AI-комплекс в Остіні, штат Техас. Державні посадовці США минулого місяця також підтвердили, що чинна американська адміністрація докладає активних зусиль для стимулювання та залучення нових великих замовників на американські заводи Intel.





Прагнення Google та Nvidia розширити співпрацю з Intel має під собою не лише стандартне бажання застрахуватися від дефіциту потужностей у Азії. За словами фінансового аналітика фірми D.A. Davidson Гіла Лурії (Gil Luria), підтримка бізнесу Intel напряму означає розвиток внутрішнього виробництва на території Сполучених Штатів, що є критично важливим фактором для побудови стабільних та вигідних відносин із чинною американською адміністрацією. Крім того, минулого місяця видання Wall Street Journal повідомляло про досягнення попередньої домовленості між Intel та корпорацією Apple щодо випуску деяких компонентів для її пристроїв після понад року інтенсивних закритих переговорів. Сама ж компанія Google тривалий час намагається перетворити свої тензорні процесори на повноцінну та життєздатну альтернативу домінуючим на ринку графічним картам Nvidia, причому продаж цих внутрішніх процесорів уже став помітним драйвером зростання доходів її хмарного підрозділу.

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