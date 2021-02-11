Fujitsu Lifebook U стали тоньше, легче и функциональнее

11 февраля 2021 г., 12:19

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Компания Fujitsu анонсировала выход новых моделей ноутбуков серии Lifebook.



Как отмечается, Fujitsu Lifebook U9311 — флагманский ноутбук компании на базе платформы Intel vPro 11-го поколения стал тоньше, мощнее и легче (885 г) своего предшественника.



Ноутбук-трансформер Lifebook U9311X и устройство Lifebook U9311 с 13,3 дюймовыми дисплеями весят меньше, чем лидирующие на рынке планшеты с Windows 10 Professional и полноразмерной клавиатурой.



Модель Lifebook U9311 имеет расширенные коммуникационные возможности и поддерживает подключение к 5G-сетям.



Трансформер Lifebook U9311X превращается в планшет благодаря специальному шарнирному механизму, позволяющему поворачивать сенсорный экран на 360 градусов.



Lifebook U9311 имеет узкую рамку дисплея, который теперь занимает практически всю поверхность ноуибука. Также отмечается, что для увеличения прочности модели получили магниевый корпус.



Устройства оснащаются HD-камерой для видеоконференций, на борту имеют графический чипсет Intel Iris Xe.



Функция Windows Hello и бесконтактная биометрическая аутентификация Fujitsu PalmSecure обеспечат удобный и простой вход в систему.



Модели также оснащены технологией Intel Hardware Shield.

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