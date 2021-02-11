Ежегодный регулярный доход Veeam в 2020 г. увеличился на 22%

11 февраля 2021 г., 13:05

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Компания Veeam Software объявила результаты за 2020 финансовый год. Прошлый год ознаменовался завершением объявленной 9 января 2020 г. сделки по приобретению Veeam фондом Insight Partners по оценке в 5 млрд. долл., а кульминацией стало приобретение Veeam компании Kasten.

«Несмотря на непредвиденные трудности и особые обстоятельства 2020 г., Veeam сохраняет высокие темпы роста. Второй год подряд объем заказов превышает 1 млрд. долл. А ежегодный регулярный доход (ARR) вырос на 22% по сравнению с показателем предыдущего года», – заявил Билл Ларджент (William H.Largent), председатель правления и CEO Veeam.

Стратегия Veeam на рынке гибридного облака позволила компании продолжить устойчивый рост в течение всего года, а число клиентов превысило 400 тыс. В частности, доходы от Veeam Backup для Microsoft Office 365, самого быстрорастущего продукта Veeam за последние два года, выросли на 73%. Решение Veeam Backup для Microsoft Office 365 внедрено более чем в 154 тыс. организаций и обслуживает свыше 15 млн пользователей.

В прошлом году компания Veeam выпустила 16 продуктовых релизов (более 25, если считать с обновлениями) с сотнями новых функций, в том числе: Veeam Backup & Replication v10, Veeam ONE v10, Veeam Backup для Nutanix AHV v2, Veeam Service Provider Console v4, Veeam Backup для Azure v1, Veeam Availability Orchestrator v3, Veeam Backup для Microsoft 365 v5, Veeam Backup для AWS v3.

С момента появления на рынке в феврале 2020 г. продукт Veeam Backup & Replication v10 был скачан более 650 тыс. раз, больше одного раза в минуту. Благодаря 150 новым функциям и обновлению имеющихся, в числе которых поддержка современных сетевых хранилищ NAS, мгновенное восстановление множества виртуальных машин (Multi-VM Instant Recovery) и усиленная защита от программ-вымогателей, 10-ая версия улучшает возможности управления данными в облаке за счет расширения функций доступности, переносимости и масштабируемости.

Veeam продолжает выпускать новые функции и обновления для корпоративных сред. Это позволило добиться более чем 250%-ного роста (год к году) в корпоративном сегменте. Клиентами Veeam является 82% компаний, входящих в список Fortune 500, и 69% компаний из списка Global 2000.

Рост продаж по завершенным сделкам в рамках соглашений Veeam с эксклюзивными реселлерами Hewlett Packard Enterprise (HPE), Cisco, NetApp и Lenovo составил 16%.

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