FPV-дронів на фронті буде більше

23 июня 2023 г., 8:25

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про зустріч з українськими виробниками БПЛА.

Були обговорені проблемні питання та з’ясували, як можемо допомогти разом з Генштабом, представниками ЗСУ, Дежспецзвʼязку та Центром підтримки аеророзвідки.

Просто зараз військовим потрібні тисячі FPV-дронів, адже вони швидкі, влучні, маневрені та знищують багато російської техніки. «Маємо бюджет на закупівлю таких БПЛА, але наразі не кожна українська компанія готова виробляти настільки багато дронів. Одна з головних причин — компанії не проходили всі етапи допуску для експлуатації через складність процесу», підкреслив міністр.

«Ми прибрали майже всі блокери. Ввели fast-track для БПЛА, створили спеціальні зони для навчання пілотів та тестування дронів. Усунули зайву бюрократію, спростили допуск для експлуатації та багато іншого», наголосив Михайло Федоров. Завдяки цьому 40 українських БПЛА пройшли процедуру введення в експлуатацію та вже отримують державні контракти. Ще рік тому таких безпілотників було лише 7.

Також команда «Армії дронів» постійно на зв’язку з виробниками — консультує щодо оформлення документів, допомагає організовувати випробування на полігоні тощо. «Тому українським розробникам FPV-дронів не треба хвилюватися стосовно проходження всіх процедур. Ми завжди готові допомогти, щоб ви швидше отримали контракти та масштабували виробництво. Впевнений, разом зробимо революцію в розвитку FPV-коптерів. Попереду багато роботи», резюмував міністр цифрової трансформації.

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