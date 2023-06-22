Мобільна система зберігання даних Micron UFS 4.0 на 1 ТБ базується на 232-шаровій 3D NAND

22 июня 2023 г., 17:25

0

Tweet

Компанія Micron Technology оголосила про початок надання кваліфікаційних зразків свого мобільного рішення Universal Flash Storage (UFS) 4.0, що базується на 232-шаровій 3D NAND.



Зазначається, що UFS 4.0 місткістю до 1 терабайта вже поставляється вибраним світовим виробникам смартфонів та постачальникам чипсетів. Нова мобільна флешпам'ять Micron перевершує конкурентів у кількох критичних тестах NAND, забезпечуючи найвищу в галузі продуктивність для флагманських смартфонів зі швидким завантаженням, запуском додатків та завантаженням відео.



«Останнє мобільне рішення Micron тісно переплітає воєдино нашу найкращу у своєму класі технологію UFS 4.0, запатентований контролер з низьким енергоспоживанням, 232-шарову пам'ять NAND і гнучко налаштовану архітектуру вбудованого ПЗ для забезпечення неперевершеної продуктивності», — сказав Марк Монтіерт (Mark Montierth), генеральний менеджер мобільного бізнес-підрозділу Micron. "Разом ці технології ставлять Micron в авангарді надання продуктивності та інновацій з низьким енергоспоживанням, які потрібні нашим клієнтам для забезпечення виняткового досвіду кінцевих користувачів для флагманських смартфонів".



Цей продукт є першим мобільним рішенням Micron, побудованим на технології NAND з 232 шарами трирівневих комірок (TLC), що забезпечує на 100% вищу пропускну здатність при записі та на 75% вищу пропускну здатність при читанні. Заявлено, що це найновіше мобільне рішення також являє собою перше у світі сховище UFS 4.0, що використовує архітектуру NAND з шістьма площинами, яка забезпечує значно більшу пропускну здатність при випадковому читанні, що призводить до більшої швидкості відгуку, прискорення завантаження додатків та покращення загального досвіду користувача.



Серед можливостей UFS 4.0 є такі переваги:



- Пропонує швидкість послідовного читання до 4300 МБ/с та швидкість послідовного запису до 4000 МБ/с, що вдвічі перевищує продуктивність попередніх поколінь.

- Енергоефективність на 25% вища, тому користувачі можуть довше користуватися програмами, що інтенсивно використовують дані, без необхідності частого заряджання.

- Забезпечує скорочення затримки запису на 10% порівняно з конкурентами, що призводить до надшвидкого відгуку програми.

- Дозволяє користувачам завантажувати дві години потокового контенту 4K менш ніж за 15 секунд, що вдвічі швидше, ніж у попередньому поколінні.



Зараз Micron постачає зразки свого рішення для зберігання даних UFS 4.0 ключовим виробникам мобільних пристроїв та постачальникам чипсетів по всьому світу місткістю 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ. Компанія розпочне великосерійне виробництво UFS 4.0 у другій половині 2023 року.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень

0

Tweet