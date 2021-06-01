Fortinet расширяет возможности FortiEDR по защите конечных точек от сложных атак

1 июня 2021 г., 14:35

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Компания Fortinet объявила об улучшении решения для выявления cложных угроз на конечных точках сети FortiEDR. Обновление также включает в себя новые теги MITRE ATT&CK для системной активности, новые опции cервиса управляемого обнаружения и реагирования (MDR) и недавно заявленного функционала расширенного обнаружения и реагирования (XDR).

«В отличие от традиционных продуктов Endpoint Protection Platform (EPP), которые включают в себя функционал Endpoint Detection and Response (EDR) наше решение FortiEDR с самого начала разрабатывалось как единое целое. В результате оно органично обеспечивает защиту, обнаружение и реагирование на основе поведения, как на начальных, так и более поздних этапах атаки. В прошлом году число пользователей FortiEDR выросло более чем на 300%», – говорит Джон Мэддисон (John Maddison), первый вице-президент отдела маркетинга продуктов и решений компании Fortinet.

Благодаря последним усовершенствованиям организации любого размера теперь могут воспользоваться преимуществами расширенной защиты конечных точек с автоматическим обнаружением и реагированием на конечных точках (EDR), в том числе:

Cloud-native Endpoint Security: помогает защитить компьютеры сотрудников в сети и за ее пределами, обеспечивая видимость и сокращая поверхность атаки конечных точек с помощью легкого агента, работа которого прозрачна для пользователей;

Интегрированная защита конечных точек (EPP) с EDR: этот подход не только предотвращает атаки на различных этапах, но также может обнаруживать угрозы, которые обходят уровень предотвращения и быстро реагировать на них, тем самым минимизируя влияние на бизнес;

Сервис управляемого обнаружения и реагирования (MDR): обеспечивает круглосуточный мониторинг угроз, приоритезацию событий безопасности, удаленное реагирование и настройку окружения на основе уже полученных знаний об угрозах, для последующего получения дополнительной экспертизы и инстайтов.

Программы-вымогатели продолжают развиваться и угрожать все большему количеству организаций. По данным FortiGuard Labs, с середины и до конца прошлого года количество таких атак в увеличилось всемеро. Для защиты среды и критически важной инфраструктуры организаций FortiEDR, как часть Fortinet Security Fabric, обеспечивает защиту от программ-вымогателей без какой-либо зависимости от теневых копий, которые отключаются более изощренными кибератаками. Дополнительные возможности обнаружения и обезвреживания препятствуют другим классам сложных угроз, сохраняя при этом высокую доступность даже в разгар атаки. Это также позволяет сэкономить драгоценное время, необходимое для полного реагирования на инциденты.

В отличие от других решений для защиты конечных точек, которые полагаются на базу известных угроз для блокировки атак или простые инструменты для обнаружения и реагирования, FortiEDR обеспечивает надежную защиту на основе поведенческого анализа, а также постоянного анализа и автоматизированного реагирования, которые позволяют откатить внесенные вредоносным ПО изменения в систему без необходимости восстановления рабочей станции из резервной копии. Кроме того, сценарии реагирования на инциденты FortiEDR позволяют организациям легко определять общие действия по реагированию на основе групп конечных точек, важности активов и классификации угроз. Это дает бизнесу возможность применять риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности конечных точек и ускоряет процесс реагирования на инциденты.

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