Ericsson створила в Україні лабораторію 5G для демонстрації сценаріїв цифровізації різних галузей

1 июня 2021 г., 13:55

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Компанія Ericsson запустила в Києві перший в Україні демоцентр 5G. Він розташований в офісі «Ericsson Україна» і являє собою тестову лабораторію та демостудію з новітнім обладнанням і передовими розробками компанії.

У демоцентрі встановлені й повністю інтегровані основні елементи мереж 4G і 5G, розгорнута автономна виділена мережа 5G, що містить невелике ядро, Router 6000 для IP-підключення та систему радіодоступу з використанням Ericsson Radio Dot System. Працездатність мережі здійснюється в безперервному режимі (24/7). Це дозволить проводити тести в максимально стислі терміни, підтримувати більшість можливих сценаріїв і організовувати демонстрації з використанням цієї системи.

На базі центру промислові підприємства, мобільні оператори, інноваційні стартапи, а також інші гравці телеком ринку матимуть можливість ознайомитися і протестувати рішення 4G/5G як для бізнесу, так і для кінцевих користувачів мобільних послуг.

Центр створений для таких цілей:

Демонстрація сценаріїв використання виділеної технологічної мережі 5G, таких як віддалена підтримка, моніторинг і контроль виробничого процесу за допомогою безперервного стримінгу відеоданих у форматі 360 в реальному часі між об'єктами;

Пілотування голосових сервісів критичних систем зв'язку (Mission Critical Push-to-Talk) і демонстрація роботи диспетчерського центру, що виконує контроль і керує системою екстреного зв'язку високого пріоритету;

Демонстрація технологічних особливостей роботи мереж п’ятого покоління для мобільних операторів: сегментування мережі, високошвидкісна передача даних, низькі затримки;

Створення платформи для пілотування нових розробок і продуктів за допомогою 5G модемів для високошвидкісної передачі даних.

«Мережі 5G стануть фундаментом для розвитку цифрової економіки в майбутньому. Якісна цифрова інфраструктура потрібна користувачам, бізнесу та економіці держави. Інвестуючи в відкриття демоцентру 5G в Україні, ми об'єднали міжнародну експертизу і новітні рішення Ericsson, щоб відкрити нові можливості для розвитку передових технологій і цифрових інновацій в країні», – коментує Ярослав Ніцак, генеральний директор Ericsson в Україні.

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