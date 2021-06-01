Флагманский смартфон Mi 11 Ultra стал доступен в Украине за 34999 грн

1 июня 2021 г., 15:15

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Анонсированный в апреле компанией Xiaomi флагманский смартфон премиум-класса Mi 11 Ultra появился в открытой продаже в Украине с 1 июня 2021 года. При поддержке официального дистрибьютора АЛЛО с 1 по 6 июня 2021 года смартфон будет доступен по специальной цене 34999 грн. Акция действует для клиентов всех магазинов-партнеров Xiaomi. Рекомендованная розничная цена составит 38999 грн. Смартфон можно будет приобрести в авторизованных магазинах Mi Store, Smart Home, в розничной сети АЛЛО и у всех официальных партнеров Xiaomi.

Напомним, что Mi 11 Ultra получил лучшую в линейке Xiaomi тройную камеру, мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 888, AMOLED-дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц, проводную и беспроводную турбозарядки на 67 Вт (зарядка до 100% за 36 мин). Все три объектива камеры поддерживают съемку 8К-видео с частотой 24 кадр/с. Его дисплей поддерживает технологии Dolby Vision и HDR10+, а также воспроизводит 1,07 млрд оттенков. Mi 11 Ultra также получил 1,1-дюймовый AMOLED-дисплей на задней части корпуса с поддержкой Always-on Display, который может использоваться для просмотра уведомлений, предпросмотра селфи и др.

Среди особенностей камеры — наличие трех модулей, включая основной сенсор Samsung GN2 размером 1/1.12″, самый большой в индустрии на момент презентации смартфона. Основной модуль с разрешением 50 Мп, f/2.0, 24 мм, широкоугольный, с поддержкой технологии 4-в-1 Super Pixel. В нем реализована система фокусировки dToF с лазерным автофокусом из 64 точек. Телефотомодуль — 48 Мп, f/4.1, 120 мм, поддержка 5х оптического и 120х цифрового зума. Сверхширокоугольный модуль — 48 Мп, f/2.2, 12 мм, 128°. Наличие съемки 8К-видео с частотой 24 кадр/с.

Дисплей 6.81″ WQHD+ ( 3200×1440) на базе технологии AMOLED изготовлен из материала E4. Его частота обновления — 120 Гц, а частота сенсорной дискретизации — 480 Гц. Экран обеспечивает пиковую яркость 1700 нит. Он защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Новинка выполнена в премиальном керамическом корпусу в цветах Ceramic White и Ceramic Black. Он обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP681. Пройдены тесты с погружением в воду проводились в течение 30 минут на глубине до 1,5 м.

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