Фитнес-браслет Mi Smart Band 4 NFC поддерживает бесконтактную оплату

23 сентября 2020 г., 14:15

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Компания «АЛЛО» представила в Украине Mi Smart Band 4 NFC — модификацию уже доступного в нашей стране фитнес-браслета, которая дополнена функцией бесконтактной оплаты. Продукт является совместной разработкой Xiaomi и Mastercard и доступен эксклюзивно для держателей карт этой платежной системы.

Среди особенностей Mi Smart Band 4 NFC цветной OLED-дисплей, корпус с водонепроницаемостью до 5 атм, поддержка отслеживания плавания и управление музыкальным плеером. А благодаря наличию NFC-чипа появилась возможность оплачивать покупки с помощью технологии бесконтактной оплаты Mastercard.

Первыми оценить преимущества бесконтактной оплаты умным браслетом Mi Smart Band 4 NFC смогут держатели карт Mastercard, клиенты 10 банков: А-Банк, Альфа-Банк Украина, Банк Восток, Ощадбанк, ПриватБанк, ПУМБ, УКРГАЗБАНК, CONCORDBANK, Monobank, UKRSIBBANK. В дальнейшем к банкам, клиентам которых будет доступна такая оплата, присоединятся и другие партнёры.



«Бесконтактные платежи — одна из самых востребованных украинскими Ми-фанами функций. Потому Украина — одна из первых стран в мире, где мы выпускаем Mi Smart Band 4 NFC. И мы верим, что новый браслет станет невероятно востребованным на рынке», — заявил Тони Чен, генеральный менеджер Xiaomi в странах Центральной, Восточной, Северной Европы и Балтии.

«Открытость украинцев к платёжным новинкам подтверждает стабильный рост популярности NFC-оплат: уже каждая седьмая операция по картам Mastercard в украинском ритейле совершается с помощью цифровых кошельков NFC. Украина стабильно входит в список стран-лидеров по количеству NFC-транзакций устройствами с Mastercard, в частности по оплатам носимыми устройствами. Браслет для оплаты — очень удобный форм-фактор: не нужно искать карту или доставать телефон, при этом оплата умным браслетом надежно защищена. Данные платежной карты не передаются при расчетах, а заменяются уникальным одноразовым цифровым кодом — токеном, за это отвечает платформа Mastercard (MDES)», — прокомментировал Юрий Батхин, вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове.

Чтобы настроить бесконтактную оплату, необходимо установить на смартфон фирменное приложение Mi Fit и добавить поддерживаемую банковскую платежную карту в соответствующей вкладке (можно добавить до 6 карт). Для осуществления оплаты на браслете Mi Smart Band 4 NFC необходимо перейти к меню «Карты», выбрать одну из добавленных платежных карт и поднести устройство к терминалу для оплаты.

Платежи браслетом защищены технологией токенизации Mastercard, благодаря которой номер карты заменяется 16-значным токеном. Данные карты хранятся в защищённом NFC-чипе, разработанном компанией NXP. Несанкционированный доступ к этим сведениям невозможен, а на случай утери браслета Xiaomi предусмотрела ряд защитных мер, которые уберегут платежные данные пользователя от нежелательного доступа.

Mi Smart Band 4 NFC можно будет приобрести с 23 сентября по цене 1299 грн на сайте allo.ua, в сети розницы «АЛЛО», в авторизованных Mi Store и магазинах-партнёрах Xiaomi в Украине.

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