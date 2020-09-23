Fujitsu предоставит Canon суперкомпьютер для «беспрототипного» производства

23 сентября 2020 г., 13:35

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Компания Canon в первой половине следующего года получит от Fujitsu суперкомпьютерную систему, необходимую для реализации беспрототипного производства.

Эта инициатива нацелена на устранение из процесса разработки продуктов ресурсоёмкой стадии прототипирования путём замены её методами визуализации и моделирования.

Согласно информации, полученной от Fujitsu, центральным компонентом новой системы будет PRIMEHPC FX1000 на чипах архитектуры Arm, в котором задействована технология самого быстрого суперкомпьютера в мире — Fugaku, разработанного компанией совместно с Riken. Кроме того, Fujitsu развернёт серверы Fujitsu Server Primergy и Fujitsu Storage Eternus в качестве периферийных устройств.

Предполагается, что со 192 узлами новый суперкомпьютер будет иметь теоретический предел вычислительной производительности 648,8 терафлопс.

В настоящее время Canon использует два суперкомпьютера Fujitsu, PRIMEHPC FX10 и PRIMEHPC FX100.

В официальном совместном заявлении обеих компаний говорится, что новая система станет важной частью цикла разработки продуктов Canon и «позволит проводить крупномасштабный анализ и моделирование в экспериментах по оценке повреждений или деформирования потенциального продукта при падении, включая моделирование с более чем 100 миллионами элементов, представлявшее серьёзную проблему для прежних систем».

Новая система будет поддерживать анализ обтекания воздушным потоком и распространения электромагнитных волн, а также аналитические 3D-симуляции для проверки различных аспектов предлагаемых продуктов, включая функциональность и простоту производства.

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