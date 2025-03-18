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Фінська ICEYE запустила супутник наступного покоління

18 марта 2025 г., 10:25
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Фінська компанія ICEYE, світовий лідер у галузі супутникової радіолокаційної зйомки з синтезованою апертурою (synthetic aperture radar, SAR) для високоточного спостереження, успішно запустила чотири нових супутники з роздільною здатністю 25 см. 
 
Серед супутників був і ICEYE 4-го покоління («Gen4»), що, як зазначається, знаменує собою черговий стрибок у стрімких інноваціях компанії в галузі технології SAR. Ці супутники зміцнять лідерство ICEYE у сфері візуалізації для найскладніших завдань.
 
Підкреслюється, що супутник ICEYE Gen4 забезпечує найкращу якість зображень і знаменує собою значний прорив у технології супутникової аерофотозйомки і в галузі в цілому. Цей ґрунтується на космічній спадщині ICEYE і подвоює як розмір антени, так і випромінювану потужність радіолокатора. Це дозволяє супутникам 4-го покоління більш ніж удвічі збільшити площу зйомки - від 150 км до 400 км в ширину. Зображення містять на 30% більшу щільність інформації. Покращення також включають вдосконалене управління орбітою для зйомки цілей і більшу продуктивність зйомки перенаселених районів за один проліт супутника.
 
Це нове покоління супутників надасть клієнтам покращену ситуаційну обізнаність, можливість швидшого прийняття рішень і покращення результатів місій.
 
«Із запуском супутника 4-го покоління компанія ICEYE продовжує лідирувати в галузі інновацій у сфері супутникової розвідки. Оскільки ми прагнемо бути основним постачальником критично важливої інфраструктури для розвідки, спостереження і рекогносцировки (ISR) для країн-членів Альянсу, наші розробки в галузі SAR задовольняють зростаючий попит на космічні технології на світових оборонних ринках», - зазначив Рафал Моджевський (Rafal Modrzewski), генеральний директор і співзасновник компанії ICEYE. 
 
З сьогоднішнім запуском ICEYE вивела на орбіту 48 супутників SAR для компанії та її клієнтів з 2018 року. Планується запускати понад 20 нових супутників щорічно у цьому та наступних роках. 
 
 
Нагадаємо, що ICEYE співпрацює з Україною з серпня 2022 року, коли благодійний фонд Сергія Притули зібрав майже 600 млн грн на закупівлю одно супутника компанії, а також використання всього сузір’я на рік.

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